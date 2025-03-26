https://ria.ru/20250326/regiony-2007487881.html

Мишустин призвал ввести федеральный стандарт жизни в новых регионах

Мишустин призвал ввести федеральный стандарт жизни в новых регионах - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин призвал ввести федеральный стандарт жизни в новых регионах

Федеральный стандарт жизни должен быть внедрен в новых регионах России, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T16:28:00+03:00

2025-03-26T16:28:00+03:00

2025-03-26T16:28:00+03:00

россия

михаил мишустин

госдума рф

общество

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Федеральный стандарт жизни должен быть внедрен в новых регионах России, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Мишустин представил в Госдуме РФ отчет о работе правительства за 2024 год. "Это (новые регионы РФ - ред.) такие же регионы, как и другие. Именно эту задачу нам поставил президент, чтобы до 2030 года там было все практически так же, как и в любом другом регионе страны... Федеральный стандарт России должен быть и в этих регионах внедрен", - сказал он.

https://ria.ru/20250326/otchety-2007353478.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, михаил мишустин, госдума рф, общество