https://ria.ru/20250326/regiony-2007487881.html
Мишустин призвал ввести федеральный стандарт жизни в новых регионах
Мишустин призвал ввести федеральный стандарт жизни в новых регионах - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин призвал ввести федеральный стандарт жизни в новых регионах
Федеральный стандарт жизни должен быть внедрен в новых регионах России, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T16:28:00+03:00
2025-03-26T16:28:00+03:00
2025-03-26T16:28:00+03:00
россия
михаил мишустин
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общество
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Федеральный стандарт жизни должен быть внедрен в новых регионах России, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Мишустин представил в Госдуме РФ отчет о работе правительства за 2024 год. "Это (новые регионы РФ - ред.) такие же регионы, как и другие. Именно эту задачу нам поставил президент, чтобы до 2030 года там было все практически так же, как и в любом другом регионе страны... Федеральный стандарт России должен быть и в этих регионах внедрен", - сказал он.
https://ria.ru/20250326/otchety-2007353478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, госдума рф, общество
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Общество
Мишустин призвал ввести федеральный стандарт жизни в новых регионах
Мишустин призвал внедрить федеральный стандарт жизни в новых регионах России