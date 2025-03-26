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Мишустин призвал ввести федеральный стандарт жизни в новых регионах - РИА Новости, 26.03.2025
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16:28 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/regiony-2007487881.html
Мишустин призвал ввести федеральный стандарт жизни в новых регионах
Мишустин призвал ввести федеральный стандарт жизни в новых регионах - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин призвал ввести федеральный стандарт жизни в новых регионах
Федеральный стандарт жизни должен быть внедрен в новых регионах России, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T16:28:00+03:00
2025-03-26T16:28:00+03:00
россия
михаил мишустин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Федеральный стандарт жизни должен быть внедрен в новых регионах России, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Мишустин представил в Госдуме РФ отчет о работе правительства за 2024 год. "Это (новые регионы РФ - ред.) такие же регионы, как и другие. Именно эту задачу нам поставил президент, чтобы до 2030 года там было все практически так же, как и в любом другом регионе страны... Федеральный стандарт России должен быть и в этих регионах внедрен", - сказал он.
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россия, михаил мишустин, госдума рф, общество
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Общество
Мишустин призвал ввести федеральный стандарт жизни в новых регионах

Мишустин призвал внедрить федеральный стандарт жизни в новых регионах России

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Федеральный стандарт жизни должен быть внедрен в новых регионах России, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Мишустин представил в Госдуме РФ отчет о работе правительства за 2024 год.
"Это (новые регионы РФ - ред.) такие же регионы, как и другие. Именно эту задачу нам поставил президент, чтобы до 2030 года там было все практически так же, как и в любом другом регионе страны... Федеральный стандарт России должен быть и в этих регионах внедрен", - сказал он.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Ежегодные отчеты правительства РФ перед Государственной Думой
Вчера, 12:21
 
РоссияМихаил МишустинГосдума РФОбщество
 
 
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