https://ria.ru/20250326/razmer-2007404608.html

Максимальный размер пособия по беременности и родам достиг 800 тысяч рублей

Максимальный размер пособия по беременности и родам достиг 800 тысяч рублей - РИА Новости, 26.03.2025

Максимальный размер пособия по беременности и родам достиг 800 тысяч рублей

Максимальный размер пособия по беременности и родам по итогам 2024 года приблизился к 800 тысячам рублей, годом ранее он составлял около 565 тысяч рублей,... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:39:00+03:00

2025-03-26T12:39:00+03:00

2025-03-26T12:40:00+03:00

общество

россия

михаил мишустин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934895872_0:0:2899:1631_1920x0_80_0_0_97e8ce1ee97e0e944cddbc05e54e3fa8.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Максимальный размер пособия по беременности и родам по итогам 2024 года приблизился к 800 тысячам рублей, годом ранее он составлял около 565 тысяч рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Расширяем социальные гарантии для родителей. На предыдущем отчете говорил, что максимальный размер выплаты по беременности и родам достиг 565 тысяч рублей. Сейчас он приблизился к 800 тысячам", - рассказал Мишустин. Он отметил, что пособие по уходу за ребенком теперь сохраняется даже при досрочном возвращении к трудовой деятельности ранее, чем малышу исполнится полтора года.

https://ria.ru/20250105/posobie-1992612025.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, михаил мишустин, госдума рф