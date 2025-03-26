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Максимальный размер пособия по беременности и родам достиг 800 тысяч рублей
Максимальный размер пособия по беременности и родам достиг 800 тысяч рублей - РИА Новости, 26.03.2025
Максимальный размер пособия по беременности и родам достиг 800 тысяч рублей
Максимальный размер пособия по беременности и родам по итогам 2024 года приблизился к 800 тысячам рублей, годом ранее он составлял около 565 тысяч рублей,... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:39:00+03:00
2025-03-26T12:39:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Максимальный размер пособия по беременности и родам по итогам 2024 года приблизился к 800 тысячам рублей, годом ранее он составлял около 565 тысяч рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Расширяем социальные гарантии для родителей. На предыдущем отчете говорил, что максимальный размер выплаты по беременности и родам достиг 565 тысяч рублей. Сейчас он приблизился к 800 тысячам", - рассказал Мишустин. Он отметил, что пособие по уходу за ребенком теперь сохраняется даже при досрочном возвращении к трудовой деятельности ранее, чем малышу исполнится полтора года.
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общество, россия, михаил мишустин, госдума рф
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Максимальный размер пособия по беременности и родам достиг 800 тысяч рублей
Мишустин: максимальный размер пособия по беременности и родам достиг 800 тысяч