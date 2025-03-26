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Путин поблагодарил активистов "Движения первых" за работу в Курской области
Путин поблагодарил активистов "Движения первых" за работу в Курской области - РИА Новости, 26.03.2025
Путин поблагодарил активистов "Движения первых" за работу в Курской области
Президент России Владимир Путин поблагодарил активистов "Движения первых", которые работают в пунктах временного размещения (ПВР) в Курской области. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T17:56:00+03:00
2025-03-26T17:56:00+03:00
2025-03-26T18:15:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил активистов "Движения первых", которые работают в пунктах временного размещения (ПВР) в Курской области.В среду глава государства проводит заседание наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых". Участница движения рассказала президенту о том, как она с друзьями оказывала поддержку детям, которые оказались в ПВР в Курской области."Надя, тебе спасибо, всем ребятам, которые проводят эту работу, работают в пунктах временного размещения, да и вообще, в целом, с людьми, которые нуждаются в поддержке", - сказал Путин, обращаясь к участнице встречи.
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курская область, владимир путин, россия, общество
Курская область, Владимир Путин, Россия, Общество
Путин поблагодарил активистов "Движения первых" за работу в Курской области
Путин поблагодарил активистов "Движения первых" за работу в ПВР Курской области