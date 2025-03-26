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Киев атаковал газовое хранилище у побережья Крыма
Киев атаковал газовое хранилище у побережья Крыма - РИА Новости, 26.03.2025
Киев атаковал газовое хранилище у побережья Крыма
Днем во вторник и в ночь на среду украинские войска снова попытались атаковать с помощью беспилотников объекты энергетики в Крыму, Брянской и Курской областях,... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T13:05:00+03:00
2025-03-26T13:05:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Днем во вторник и в ночь на среду украинские войска снова попытались атаковать с помощью беспилотников объекты энергетики в Крыму, Брянской и Курской областях, сообщили в Минобороны РФ."Ночью 26 марта 2025 года у побережья Крыма в районе мыса Тарханкут дежурными средствами ПВО сбиты два украинских ударных БПЛА, объектом атаки которых было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа", - говорится в сообщении.Также, по данным ведомства, 26 марта около 4.45 мск в Брянской области в результате атаки украинского БПЛА по объекту филиала ПАО "Россети Центр - Брянскэнерго" произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, в результате которого без электроснабжения остались потребители в Комаричском районе."Кроме того, днем 25 марта в Курской области в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту филиала ПАО "Россети Центр - Курскэнерго" произошло каскадное отключение ряда подстанций, в результате которого без электроснабжения остались более 4-х тысяч потребителей Хомутовского района", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20250325/vsu-2007283973.html
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область, киев, брянская область, безопасность
Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Курская область, Киев, Брянская область, Безопасность
Киев атаковал газовое хранилище у побережья Крыма
У побережья Крыма сбили два БПЛА, атаковавших газовое хранилище