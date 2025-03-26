https://ria.ru/20250326/pvo-2007345393.html
Силы ПВО за ночь уничтожили девять украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили девять украинских беспилотников - РИА Новости, 26.03.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили девять украинских беспилотников
Вооруженные силы ночью сбили девять дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T07:20:00+03:00
2025-03-26T07:20:00+03:00
2025-03-26T10:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
беспилотники
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили девять дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.Российские военные ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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безопасность, россия, белгородская область, черное море, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), беспилотники, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Черное море, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Беспилотники, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО за ночь уничтожили девять украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили девять украинских БПЛА над регионами России