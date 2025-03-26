https://ria.ru/20250326/pvo-2007345393.html

Силы ПВО за ночь уничтожили девять украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь уничтожили девять украинских беспилотников - РИА Новости, 26.03.2025

Силы ПВО за ночь уничтожили девять украинских беспилотников

Вооруженные силы ночью сбили девять дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T07:20:00+03:00

2025-03-26T07:20:00+03:00

2025-03-26T10:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

белгородская область

черное море

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

беспилотники

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили девять дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.Российские военные ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, белгородская область, черное море, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), беспилотники, вооруженные силы украины