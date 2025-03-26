https://ria.ru/20250326/putin-2007585373.html

Путин попросил главу Чувашии уделять внимание поддержке бойцов СВО

Путин попросил главу Чувашии уделять внимание поддержке бойцов СВО - РИА Новости, 27.03.2025

Путин попросил главу Чувашии уделять внимание поддержке бойцов СВО

Президент России Владимир Путин попросил главу Чувашии Олега Николаева уделять личное внимание вопросам поддержки бойцов СВО. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-26T23:58:00+03:00

2025-03-26T23:58:00+03:00

2025-03-27T00:21:00+03:00

общество

владимир путин

олег николаев (политик)

россия

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Чувашии Олега Николаева уделять личное внимание вопросам поддержки бойцов СВО.Путин принял Николаева вечером в среду."Этим вопросам (поддержки бойцов СВО - ред.), пожалуйста, внимание должно быть постоянное. Причем, от вас лично. Забота о ребятах наших должна исходить от первых лиц", - сказал Путин, обращаясь к Николаеву.

https://ria.ru/20250327/putin-2007585586.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, олег николаев (политик), россия