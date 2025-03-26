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Путин попросил главу Чувашии уделять внимание поддержке бойцов СВО - РИА Новости, 27.03.2025
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23:58 26.03.2025 (обновлено: 00:21 27.03.2025)
https://ria.ru/20250326/putin-2007585373.html
Путин попросил главу Чувашии уделять внимание поддержке бойцов СВО
Путин попросил главу Чувашии уделять внимание поддержке бойцов СВО - РИА Новости, 27.03.2025
Путин попросил главу Чувашии уделять внимание поддержке бойцов СВО
Президент России Владимир Путин попросил главу Чувашии Олега Николаева уделять личное внимание вопросам поддержки бойцов СВО. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-26T23:58:00+03:00
2025-03-27T00:21:00+03:00
общество
владимир путин
олег николаев (политик)
россия
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Чувашии Олега Николаева уделять личное внимание вопросам поддержки бойцов СВО.Путин принял Николаева вечером в среду."Этим вопросам (поддержки бойцов СВО - ред.), пожалуйста, внимание должно быть постоянное. Причем, от вас лично. Забота о ребятах наших должна исходить от первых лиц", - сказал Путин, обращаясь к Николаеву.
https://ria.ru/20250327/putin-2007585586.html
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общество, владимир путин, олег николаев (политик), россия
Общество, Владимир Путин, Олег Николаев (политик), Россия
Путин попросил главу Чувашии уделять внимание поддержке бойцов СВО

Путин заявил, что забота о бойцах СВО должна исходить от первых лиц

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Чувашии Олега Николаева уделять личное внимание вопросам поддержки бойцов СВО.
Путин принял Николаева вечером в среду.
"Этим вопросам (поддержки бойцов СВО - ред.), пожалуйста, внимание должно быть постоянное. Причем, от вас лично. Забота о ребятах наших должна исходить от первых лиц", - сказал Путин, обращаясь к Николаеву.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Путин поддержал намерение Николаева участвовать в выборах главы Чувашии
00:05
 
ОбществоВладимир ПутинОлег Николаев (политик)Россия
 
 
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