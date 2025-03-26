https://ria.ru/20250326/putin-2007583455.html

Путин провел встречу с главой Чувашии

Путин провел встречу с главой Чувашии - РИА Новости, 26.03.2025

Путин провел встречу с главой Чувашии

Президент РФ Владимир Путин в среду вечером провел встречу с главой Чувашии Олегом Николаевым. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T23:31:00+03:00

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политика

олег николаев (политик)

россия

владимир путин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду вечером провел встречу с главой Чувашии Олегом Николаевым.Как сообщили в Кремле, Николаев доложил главе государства о социально-экономическом развитии региона.Очередные выборы главы Чувашии пройдут 14 сентября 2025 года.

https://ria.ru/20250309/bespilotnik-2003888784.html

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политика, олег николаев (политик), россия, владимир путин