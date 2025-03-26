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Путин провел встречу с главой Чувашии - РИА Новости, 26.03.2025
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23:31 26.03.2025 (обновлено: 23:36 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/putin-2007583455.html
Путин провел встречу с главой Чувашии
Путин провел встречу с главой Чувашии - РИА Новости, 26.03.2025
Путин провел встречу с главой Чувашии
Президент РФ Владимир Путин в среду вечером провел встречу с главой Чувашии Олегом Николаевым. РИА Новости, 26.03.2025
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политика
олег николаев (политик)
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду вечером провел встречу с главой Чувашии Олегом Николаевым.Как сообщили в Кремле, Николаев доложил главе государства о социально-экономическом развитии региона.Очередные выборы главы Чувашии пройдут 14 сентября 2025 года.
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политика, олег николаев (политик), россия, владимир путин
Политика, Олег Николаев (политик), Россия, Владимир Путин
Путин провел встречу с главой Чувашии

Путин провел встречу с главой Чувашии Николаевым

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду вечером провел встречу с главой Чувашии Олегом Николаевым.
Как сообщили в Кремле, Николаев доложил главе государства о социально-экономическом развитии региона.
Очередные выборы главы Чувашии пройдут 14 сентября 2025 года.
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ПолитикаОлег Николаев (политик)РоссияВладимир Путин
 
 
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