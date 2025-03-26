https://ria.ru/20250326/putin-2007583455.html
Путин провел встречу с главой Чувашии
Путин провел встречу с главой Чувашии - РИА Новости, 26.03.2025
Путин провел встречу с главой Чувашии
Президент РФ Владимир Путин в среду вечером провел встречу с главой Чувашии Олегом Николаевым. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T23:31:00+03:00
2025-03-26T23:31:00+03:00
2025-03-26T23:36:00+03:00
политика
олег николаев (политик)
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду вечером провел встречу с главой Чувашии Олегом Николаевым.Как сообщили в Кремле, Николаев доложил главе государства о социально-экономическом развитии региона.Очередные выборы главы Чувашии пройдут 14 сентября 2025 года.
https://ria.ru/20250309/bespilotnik-2003888784.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3d966a602b3d903c0ea6fd03a17b2215.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, олег николаев (политик), россия, владимир путин
Политика, Олег Николаев (политик), Россия, Владимир Путин
Путин провел встречу с главой Чувашии
Путин провел встречу с главой Чувашии Николаевым