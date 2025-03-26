https://ria.ru/20250326/putin-2007581061.html

Путин назначил Солнцева врио губернатора Оренбургской области

Путин назначил Солнцева врио губернатора Оренбургской области - РИА Новости, 26.03.2025

Путин назначил Солнцева врио губернатора Оренбургской области

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Евгений Солнцев назначается временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области,... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T22:47:00+03:00

2025-03-26T22:47:00+03:00

2025-03-26T22:47:00+03:00

политика

оренбургская область

россия

владимир путин

денис паслер

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Евгений Солнцев назначается временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. "В связи с заявлением губернатора Оренбургской области Паслера Д.В. о досрочном прекращении полномочий... назначить Солнцева Евгения Александровича временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Оренбургской области", - говорится в документе. Кроме того, указом принимается отставка предыдущего губернатора Оренбургской области Дениса Паслера по собственному желанию. Указ вступает в силу со дня его подписания, 26 марта 2025 года.

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политика, оренбургская область, россия, владимир путин, денис паслер