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Путин назначил Солнцева врио губернатора Оренбургской области
Путин назначил Солнцева врио губернатора Оренбургской области - РИА Новости, 26.03.2025
Путин назначил Солнцева врио губернатора Оренбургской области
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Евгений Солнцев назначается временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области,... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T22:47:00+03:00
2025-03-26T22:47:00+03:00
2025-03-26T22:47:00+03:00
политика
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владимир путин
денис паслер
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Евгений Солнцев назначается временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. "В связи с заявлением губернатора Оренбургской области Паслера Д.В. о досрочном прекращении полномочий... назначить Солнцева Евгения Александровича временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Оренбургской области", - говорится в документе. Кроме того, указом принимается отставка предыдущего губернатора Оренбургской области Дениса Паслера по собственному желанию. Указ вступает в силу со дня его подписания, 26 марта 2025 года.
https://ria.ru/20250326/dnr-2007578397.html
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политика, оренбургская область, россия, владимир путин, денис паслер
Политика, Оренбургская область, Россия, Владимир Путин, Денис Паслер
Путин назначил Солнцева врио губернатора Оренбургской области
Путин подписал указ о назначении Солнцева врио губернатора Оренбургской области