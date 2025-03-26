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Путин принял отставку Куйвашева с поста губернатора Свердловской области - РИА Новости, 27.03.2025
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22:43 26.03.2025 (обновлено: 03:14 27.03.2025)
https://ria.ru/20250326/putin-2007580835.html
Путин принял отставку Куйвашева с поста губернатора Свердловской области
Путин принял отставку Куйвашева с поста губернатора Свердловской области - РИА Новости, 27.03.2025
Путин принял отставку Куйвашева с поста губернатора Свердловской области
Владимир Путин принял отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, сообщил Кремль. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-26T22:43:00+03:00
2025-03-27T03:14:00+03:00
политика
свердловская область
евгений куйвашев
владимир путин
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Владимир Путин принял отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, сообщил Кремль. "Принять отставку губернатора Свердловской области Куйвашева Е.В. по собственному желанию", — говорится в публикации.Документ вступает в силу с даты подписания.Куйвашов руководил регионом с мая 2012 года. В 2017 и 2022 годах он переизбирался на губернаторский пост.
https://ria.ru/20250326/pasler-2007580745.html
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политика, свердловская область, евгений куйвашев, владимир путин
Политика, Свердловская область, Евгений Куйвашев, Владимир Путин
Путин принял отставку Куйвашева с поста губернатора Свердловской области

Путин принял отставку Куйвашева с должности губернатора Свердловской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкГубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Владимир Путин принял отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, сообщил Кремль.
"Принять отставку губернатора Свердловской области Куйвашева Е.В. по собственному желанию", — говорится в публикации.
Документ вступает в силу с даты подписания.
Куйвашов руководил регионом с мая 2012 года. В 2017 и 2022 годах он переизбирался на губернаторский пост.
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