https://ria.ru/20250326/putin-2007580835.html

Путин принял отставку Куйвашева с поста губернатора Свердловской области

Путин принял отставку Куйвашева с поста губернатора Свердловской области - РИА Новости, 27.03.2025

Путин принял отставку Куйвашева с поста губернатора Свердловской области

Владимир Путин принял отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, сообщил Кремль. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-26T22:43:00+03:00

2025-03-26T22:43:00+03:00

2025-03-27T03:14:00+03:00

политика

свердловская область

евгений куйвашев

владимир путин

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Владимир Путин принял отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, сообщил Кремль. "Принять отставку губернатора Свердловской области Куйвашева Е.В. по собственному желанию", — говорится в публикации.Документ вступает в силу с даты подписания.Куйвашов руководил регионом с мая 2012 года. В 2017 и 2022 годах он переизбирался на губернаторский пост.

https://ria.ru/20250326/pasler-2007580745.html

свердловская область

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Станислав Ванд

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Станислав Ванд

политика, свердловская область, евгений куйвашев, владимир путин