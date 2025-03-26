https://ria.ru/20250326/putin-2007580835.html
Путин принял отставку Куйвашева с поста губернатора Свердловской области
Путин принял отставку Куйвашева с поста губернатора Свердловской области - РИА Новости, 27.03.2025
Путин принял отставку Куйвашева с поста губернатора Свердловской области
Владимир Путин принял отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, сообщил Кремль. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-26T22:43:00+03:00
2025-03-26T22:43:00+03:00
2025-03-27T03:14:00+03:00
политика
свердловская область
евгений куйвашев
владимир путин
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Владимир Путин принял отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, сообщил Кремль. "Принять отставку губернатора Свердловской области Куйвашева Е.В. по собственному желанию", — говорится в публикации.Документ вступает в силу с даты подписания.Куйвашов руководил регионом с мая 2012 года. В 2017 и 2022 годах он переизбирался на губернаторский пост.
https://ria.ru/20250326/pasler-2007580745.html
свердловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, свердловская область, евгений куйвашев, владимир путин
Политика, Свердловская область, Евгений Куйвашев, Владимир Путин
Путин принял отставку Куйвашева с поста губернатора Свердловской области
Путин принял отставку Куйвашева с должности губернатора Свердловской области