https://ria.ru/20250326/putin-2007578177.html

Путин поблагодарил Солнцева за проделанную в ДНР работу

Путин поблагодарил Солнцева за проделанную в ДНР работу - РИА Новости, 26.03.2025

Путин поблагодарил Солнцева за проделанную в ДНР работу

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил за проделанную в ДНР работу главу правительства республики Евгения Солнцева, который получил от главы государства... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T22:11:00+03:00

2025-03-26T22:11:00+03:00

2025-03-26T22:11:00+03:00

политика

россия

оренбургская область

донецкая народная республика

владимир путин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил за проделанную в ДНР работу главу правительства республики Евгения Солнцева, который получил от главы государства предложение возглавить Оренбургскую область. "Во-первых, хочу вас поблагодарить за то, что было сделано в Донецкой республике, в Донецке", - сказал Путин. Президент РФ в среду провел встречу с Солнцевым и предложил ему пост врио губернатора Оренбургской области.

https://ria.ru/20250326/pasler-2007577031.html

россия

оренбургская область

донецкая народная республика

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политика, россия, оренбургская область, донецкая народная республика, владимир путин