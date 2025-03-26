https://ria.ru/20250326/putin-2007578177.html
Путин поблагодарил Солнцева за проделанную в ДНР работу
Путин поблагодарил Солнцева за проделанную в ДНР работу - РИА Новости, 26.03.2025
Путин поблагодарил Солнцева за проделанную в ДНР работу
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил за проделанную в ДНР работу главу правительства республики Евгения Солнцева, который получил от главы государства... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T22:11:00+03:00
2025-03-26T22:11:00+03:00
2025-03-26T22:11:00+03:00
политика
россия
оренбургская область
донецкая народная республика
владимир путин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил за проделанную в ДНР работу главу правительства республики Евгения Солнцева, который получил от главы государства предложение возглавить Оренбургскую область. "Во-первых, хочу вас поблагодарить за то, что было сделано в Донецкой республике, в Донецке", - сказал Путин. Президент РФ в среду провел встречу с Солнцевым и предложил ему пост врио губернатора Оренбургской области.
https://ria.ru/20250326/pasler-2007577031.html
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политика, россия, оренбургская область, донецкая народная республика, владимир путин
Политика, Россия, Оренбургская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин
Путин поблагодарил Солнцева за проделанную в ДНР работу
Путин поблагодарил главу правительства ДНР Солнцева за проделанную работу