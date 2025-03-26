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Путин предложил Солнцеву стать врио губернатора Оренбургской области - РИА Новости, 26.03.2025
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21:56 26.03.2025 (обновлено: 22:09 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/putin-2007575824.html
Путин предложил Солнцеву стать врио губернатора Оренбургской области
Путин предложил Солнцеву стать врио губернатора Оренбургской области - РИА Новости, 26.03.2025
Путин предложил Солнцеву стать врио губернатора Оренбургской области
Президент России Владимир Путин предложил председателю правительства ДНР Евгению Солнцеву стать временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T21:56:00+03:00
2025-03-26T22:09:00+03:00
донецкая народная республика
политика
оренбургская область
россия
владимир путин
денис паслер
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил председателю правительства ДНР Евгению Солнцеву стать временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области."Хочу вам предложить новое место работы с более широким объемом, большим объемом - возглавить Оренбургскую область. Как вы к этому относитесь?" - спросил Путин во время встречи с ним в Кремле.Солнцев согласился на предложение президента.Ранее президент предложил губернатору Оренбургской области Денису Паслеру возглавить Свердловскую область.
https://ria.ru/20250326/pasler-2007577031.html
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Путин предложил Солнцеву стать врио губернатора Оренбургской области
Солнцев заявил президенту, что согласен возглавить область, ему потребуется "пару месяцев", чтобы оценить ситуацию.
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донецкая народная республика, политика, оренбургская область, россия, владимир путин, денис паслер
Донецкая Народная Республика, Политика, Оренбургская область, Россия, Владимир Путин, Денис Паслер
Путин предложил Солнцеву стать врио губернатора Оренбургской области

Путин предложил главе ДНР Солнцеву возглавить Оренбургскую область

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил председателю правительства ДНР Евгению Солнцеву стать временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.
"Хочу вам предложить новое место работы с более широким объемом, большим объемом - возглавить Оренбургскую область. Как вы к этому относитесь?" - спросил Путин во время встречи с ним в Кремле.
Солнцев согласился на предложение президента.
Ранее президент предложил губернатору Оренбургской области Денису Паслеру возглавить Свердловскую область.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Паслер хорошо знает Свердловскую область, заявил Путин
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Донецкая Народная РеспубликаПолитикаОренбургская областьРоссияВладимир ПутинДенис Паслер
 
 
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