https://ria.ru/20250326/putin-2007575824.html

Путин предложил Солнцеву стать врио губернатора Оренбургской области

Путин предложил Солнцеву стать врио губернатора Оренбургской области - РИА Новости, 26.03.2025

Путин предложил Солнцеву стать врио губернатора Оренбургской области

Президент России Владимир Путин предложил председателю правительства ДНР Евгению Солнцеву стать временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T21:56:00+03:00

2025-03-26T21:56:00+03:00

2025-03-26T22:09:00+03:00

донецкая народная республика

политика

оренбургская область

россия

владимир путин

денис паслер

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил председателю правительства ДНР Евгению Солнцеву стать временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области."Хочу вам предложить новое место работы с более широким объемом, большим объемом - возглавить Оренбургскую область. Как вы к этому относитесь?" - спросил Путин во время встречи с ним в Кремле.Солнцев согласился на предложение президента.Ранее президент предложил губернатору Оренбургской области Денису Паслеру возглавить Свердловскую область.

https://ria.ru/20250326/pasler-2007577031.html

донецкая народная республика

оренбургская область

россия

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Путин предложил Солнцеву стать врио губернатора Оренбургской области Солнцев заявил президенту, что согласен возглавить область, ему потребуется "пару месяцев", чтобы оценить ситуацию. 2025-03-26T21:56 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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донецкая народная республика, политика, оренбургская область, россия, владимир путин, денис паслер