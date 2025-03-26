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Путин высказался о Паслере - РИА Новости, 26.03.2025
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21:56 26.03.2025 (обновлено: 22:15 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/putin-2007575548.html
Путин высказался о Паслере
Путин высказался о Паслере - РИА Новости, 26.03.2025
Путин высказался о Паслере
Президент России Владимир Путин назвал главу Оренбургской области Дениса Паслера, которому предложил стать врио губернатора Свердловской области, энергичным... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T21:56:00+03:00
2025-03-26T22:15:00+03:00
политика
россия
оренбургская область
свердловская область
владимир путин
денис паслер
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал главу Оренбургской области Дениса Паслера, которому предложил стать врио губернатора Свердловской области, энергичным человеком, который умеет сконцентрироваться на решении проблем."У вас накопился за эти годы опыт работы в качестве первого лица одного из регионов, тоже серьезного. Я видел, как вы в прошлом году работали по преодолению последствий паводков, наводнений. То есть вы человек достаточно энергичный, умеете сконцентрироваться на решении, если такая необходимость возникает, и острых проблем. Уверен, у вас все получится", - сказал Путин на встрече с Паслером.
https://ria.ru/20250326/pasler-2007577031.html
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оренбургская область
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политика, россия, оренбургская область, свердловская область, владимир путин, денис паслер
Политика, Россия, Оренбургская область, Свердловская область, Владимир Путин, Денис Паслер
Путин высказался о Паслере

Путин назвал Паслера энергичным человеком

© Фото : Денис Паслер/TelegramДенис Паслер
Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Фото : Денис Паслер/Telegram
Денис Паслер. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал главу Оренбургской области Дениса Паслера, которому предложил стать врио губернатора Свердловской области, энергичным человеком, который умеет сконцентрироваться на решении проблем.
"У вас накопился за эти годы опыт работы в качестве первого лица одного из регионов, тоже серьезного. Я видел, как вы в прошлом году работали по преодолению последствий паводков, наводнений. То есть вы человек достаточно энергичный, умеете сконцентрироваться на решении, если такая необходимость возникает, и острых проблем. Уверен, у вас все получится", - сказал Путин на встрече с Паслером.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
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Вчера, 22:03
 
ПолитикаРоссияОренбургская областьСвердловская областьВладимир ПутинДенис Паслер
 
 
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