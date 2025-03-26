https://ria.ru/20250326/putin-2007575548.html

Путин высказался о Паслере

Путин высказался о Паслере - РИА Новости, 26.03.2025

Путин высказался о Паслере

Президент России Владимир Путин назвал главу Оренбургской области Дениса Паслера, которому предложил стать врио губернатора Свердловской области, энергичным... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T21:56:00+03:00

2025-03-26T21:56:00+03:00

2025-03-26T22:15:00+03:00

политика

россия

оренбургская область

свердловская область

владимир путин

денис паслер

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал главу Оренбургской области Дениса Паслера, которому предложил стать врио губернатора Свердловской области, энергичным человеком, который умеет сконцентрироваться на решении проблем."У вас накопился за эти годы опыт работы в качестве первого лица одного из регионов, тоже серьезного. Я видел, как вы в прошлом году работали по преодолению последствий паводков, наводнений. То есть вы человек достаточно энергичный, умеете сконцентрироваться на решении, если такая необходимость возникает, и острых проблем. Уверен, у вас все получится", - сказал Путин на встрече с Паслером.

https://ria.ru/20250326/pasler-2007577031.html

россия

оренбургская область

свердловская область

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политика, россия, оренбургская область, свердловская область, владимир путин, денис паслер