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Путин предложил Паслеру стать врио губернатора Свердловской области - РИА Новости, 26.03.2025
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21:53 26.03.2025 (обновлено: 22:22 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/putin-2007575147.html
Путин предложил Паслеру стать врио губернатора Свердловской области
Путин предложил Паслеру стать врио губернатора Свердловской области - РИА Новости, 26.03.2025
Путин предложил Паслеру стать врио губернатора Свердловской области
Владимир Путин на встрече с главой Оренбургской области Денисом Паслером предложил ему стать временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области. РИА Новости, 26.03.2025
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свердловская область
политика
россия
оренбургская область
владимир путин
денис паслер
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с главой Оренбургской области Денисом Паслером предложил ему стать временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области."Хочу вам предложить и попросить вас вернуться в родные для вас места, где вы уже работали, причем на высокой должности. Вы знаете очень хорошо этот регион, один из ключевых у нас, промышленно развитый регион", — сказал он.В свою очередь, на встрече с председателем правительства ДНР Евгением Солнцевым президент предложил ему возглавить Оренбургскую область.
https://ria.ru/20250326/pasler-2007577031.html
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Путин предложил Паслеру новый пост
Путин предложил Паслеру новый пост
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свердловская область, политика, россия, оренбургская область, владимир путин, денис паслер
Свердловская область, Политика, Россия, Оренбургская область, Владимир Путин, Денис Паслер

Путин предложил Паслеру стать врио губернатора Свердловской области

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с главой Оренбургской области Денисом Паслером предложил ему стать временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области.
«
"Хочу вам предложить и попросить вас вернуться в родные для вас места, где вы уже работали, причем на высокой должности. Вы знаете очень хорошо этот регион, один из ключевых у нас, промышленно развитый регион", — сказал он.
В свою очередь, на встрече с председателем правительства ДНР Евгением Солнцевым президент предложил ему возглавить Оренбургскую область.
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Свердловская областьПолитикаРоссияОренбургская областьВладимир ПутинДенис Паслер
 
 
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