https://ria.ru/20250326/putin-2007575147.html

Путин предложил Паслеру стать врио губернатора Свердловской области

Путин предложил Паслеру стать врио губернатора Свердловской области - РИА Новости, 26.03.2025

Путин предложил Паслеру стать врио губернатора Свердловской области

Владимир Путин на встрече с главой Оренбургской области Денисом Паслером предложил ему стать временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T21:53:00+03:00

2025-03-26T21:53:00+03:00

2025-03-26T22:22:00+03:00

свердловская область

политика

россия

оренбургская область

владимир путин

денис паслер

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с главой Оренбургской области Денисом Паслером предложил ему стать временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области."Хочу вам предложить и попросить вас вернуться в родные для вас места, где вы уже работали, причем на высокой должности. Вы знаете очень хорошо этот регион, один из ключевых у нас, промышленно развитый регион", — сказал он.В свою очередь, на встрече с председателем правительства ДНР Евгением Солнцевым президент предложил ему возглавить Оренбургскую область.

https://ria.ru/20250326/pasler-2007577031.html

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свердловская область, политика, россия, оренбургская область, владимир путин, денис паслер