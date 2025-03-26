Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил три подразделения с присвоением наименования "гвардейская" - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:51 26.03.2025 (обновлено: 20:52 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/putin-2007569091.html
Путин поздравил три подразделения с присвоением наименования "гвардейская"
Путин поздравил три подразделения с присвоением наименования "гвардейская" - РИА Новости, 26.03.2025
Путин поздравил три подразделения с присвоением наименования "гвардейская"
Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 89-го гвардейского сапёрного полка, 140-й гвардейской зенитной ракетной Борисовской... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T20:51:00+03:00
2025-03-26T20:52:00+03:00
россия
владимир путин
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001651677_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_93d699a196adec707c5057fbbed8c9b7.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 89-го гвардейского сапёрного полка, 140-й гвардейской зенитной ракетной Борисовской орденов Кутузова и Жукова бригады и 38-й гвардейской зенитной ракетной ордена Суворова бригады с присвоением им почетного наименования. Соответствующие телеграммы опубликованы на сайте Кремля. "Поздравляю вас с присвоением 38-й зенитной ракетной ордена Суворова бригаде почётного наименования "гвардейская". Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России", - говорится в поздравлении. Также президент поздравил с присвоением почетного наименования 140-ю гвардейскую зенитную ракетную Борисовской орденов Кутузова и Жукова бригаду. "Умелые и решительные действия личного состава бригады в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - отмечается в телеграмме. Кроме того, поздравление было направлено командованию и личному составу 89-го гвардейского сапёрного полка. "Убеждён, что вы, воины-гвардейцы, будете и впредь хранить верность Присяге, с честью служить Родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан", - говорится в телеграмме.
https://ria.ru/20250326/putin-2007536520.html
https://ria.ru/20250222/putin-2000988183.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001651677_199:0:2924:2044_1920x0_80_0_0_35536a0fd3fb2faa4b277c52556480bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин поздравил три подразделения с присвоением наименования "гвардейская"

Путин поздравил 3 воинских подразделения с присвоением наименования гвардейская

© РИА Новости / Михаил МетцельПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 89-го гвардейского сапёрного полка, 140-й гвардейской зенитной ракетной Борисовской орденов Кутузова и Жукова бригады и 38-й гвардейской зенитной ракетной ордена Суворова бригады с присвоением им почетного наименования.
Соответствующие телеграммы опубликованы на сайте Кремля.
Путин поблагодарил российских бойцов за освобождение Суджи - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Путин поблагодарил российских военных за освобождение Суджи
Вчера, 17:55
"Поздравляю вас с присвоением 38-й зенитной ракетной ордена Суворова бригаде почётного наименования "гвардейская". Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России", - говорится в поздравлении.
Также президент поздравил с присвоением почетного наименования 140-ю гвардейскую зенитную ракетную Борисовской орденов Кутузова и Жукова бригаду.
"Умелые и решительные действия личного состава бригады в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - отмечается в телеграмме.
Кроме того, поздравление было направлено командованию и личному составу 89-го гвардейского сапёрного полка.
"Убеждён, что вы, воины-гвардейцы, будете и впредь хранить верность Присяге, с честью служить Родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан", - говорится в телеграмме.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Путин поздравил с присвоением почетного звания четыре бригады
22 февраля, 13:47
 
РоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала