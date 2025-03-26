https://ria.ru/20250326/putin-2007569091.html

Путин поздравил три подразделения с присвоением наименования "гвардейская"

Путин поздравил три подразделения с присвоением наименования "гвардейская" - РИА Новости, 26.03.2025

Путин поздравил три подразделения с присвоением наименования "гвардейская"

Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 89-го гвардейского сапёрного полка, 140-й гвардейской зенитной ракетной Борисовской... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T20:51:00+03:00

2025-03-26T20:51:00+03:00

2025-03-26T20:52:00+03:00

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 89-го гвардейского сапёрного полка, 140-й гвардейской зенитной ракетной Борисовской орденов Кутузова и Жукова бригады и 38-й гвардейской зенитной ракетной ордена Суворова бригады с присвоением им почетного наименования. Соответствующие телеграммы опубликованы на сайте Кремля. "Поздравляю вас с присвоением 38-й зенитной ракетной ордена Суворова бригаде почётного наименования "гвардейская". Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России", - говорится в поздравлении. Также президент поздравил с присвоением почетного наименования 140-ю гвардейскую зенитную ракетную Борисовской орденов Кутузова и Жукова бригаду. "Умелые и решительные действия личного состава бригады в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - отмечается в телеграмме. Кроме того, поздравление было направлено командованию и личному составу 89-го гвардейского сапёрного полка. "Убеждён, что вы, воины-гвардейцы, будете и впредь хранить верность Присяге, с честью служить Родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан", - говорится в телеграмме.

https://ria.ru/20250326/putin-2007536520.html

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россия, владимир путин, безопасность