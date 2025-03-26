https://ria.ru/20250326/putin-2007568880.html

Путин успокоил юного экскурсовода национального центра "Россия"

Путин успокоил юного экскурсовода национального центра "Россия" - РИА Новости, 26.03.2025

Путин успокоил юного экскурсовода национального центра "Россия"

Президент России Владимир Путин успокоил самого юного экскурсовода наццентра "Россия", который разволновался на встрече с президентом. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T20:48:00+03:00

2025-03-26T20:48:00+03:00

2025-03-26T20:48:00+03:00

общество

саратов

россия

владимир путин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин успокоил самого юного экскурсовода наццентра "Россия", который разволновался на встрече с президентом. Путин в среду приехал в национальный центр "Россия". Во время посещения центра президенту показали выставку "Путешествие по России". На одном из стендов Путина встретил 12-летний Илья из Саратова - самый юный экскурсовод центра. "Владимир Владимирович, а вы любите рыбалку?" - поинтересовался Илья. "Люблю", - признался Путин. Мальчик рассказал, что тоже очень интересуется рыбалкой, и поделился, что в прошлом году поймал большого карася. "В этом году хочу поймать вот такую (показывая рукой) щуку. А потом обязательно сделать из нее уху по семейному рецепту. А вам его не скажу, вы лучше приезжайте к нам в Саратов и попробуйте эту уху", - пригласил Илья. Затем Илья начал рассказывать про строительство скоростного трамвая и переволновался. Заметив это, президент приобнял мальчика. "Не спеши, не спеши", - подбодрил глава государства волонтера и дал ему продолжить экскурсию. Напоследок Путин поблагодарил Илью и тепло попрощался.

https://ria.ru/20250326/putin-2007478429.html

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общество, саратов, россия, владимир путин