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Путина назвали другом, на которого можно положиться - РИА Новости, 26.03.2025
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19:52 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/putin-2007559638.html
Путина назвали другом, на которого можно положиться
Путина назвали другом, на которого можно положиться - РИА Новости, 26.03.2025
Путина назвали другом, на которого можно положиться
Президента России Владимира Путина на съезде "Движения первых" назвали другом, на которого можно положиться. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T19:52:00+03:00
2025-03-26T19:52:00+03:00
общество
россия
москва
владимир путин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президента России Владимира Путина на съезде "Движения первых" назвали другом, на которого можно положиться. Глава государства в среду выступил на церемонии открытия IV Всероссийского съезда "Движения первых". "Какое же счастье, что у каждого из нас есть такой человек, друг, на которого можно положиться. Прямо сейчас он появится на этой сцене. Встречайте - президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин", - объявила ведущая президента перед его выходом на сцену, после чего зал разразился овациями. Церемонию вела ведущая программы" Доброе утро" Анастасия Бородина. Съезд общероссийского движения детей и молодежи "Движение первых" открылся в среду в национальном центре "Россия" в Москве. Он продлится до 28 марта.
https://ria.ru/20250326/putin-2007558296.html
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общество, россия, москва, владимир путин
Общество, Россия, Москва, Владимир Путин
Путина назвали другом, на которого можно положиться

Путина на съезде "Движения первых" назвали другом, на которого можно положиться

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия IV Всероссийского съезда "Движения первых"
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия IV Всероссийского съезда Движения первых - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия IV Всероссийского съезда "Движения первых"
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президента России Владимира Путина на съезде "Движения первых" назвали другом, на которого можно положиться.
Глава государства в среду выступил на церемонии открытия IV Всероссийского съезда "Движения первых".
"Какое же счастье, что у каждого из нас есть такой человек, друг, на которого можно положиться. Прямо сейчас он появится на этой сцене. Встречайте - президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин", - объявила ведущая президента перед его выходом на сцену, после чего зал разразился овациями.
Церемонию вела ведущая программы" Доброе утро" Анастасия Бородина.
Съезд общероссийского движения детей и молодежи "Движение первых" открылся в среду в национальном центре "Россия" в Москве. Он продлится до 28 марта.
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