https://ria.ru/20250326/putin-2007559638.html

Путина назвали другом, на которого можно положиться

Путина назвали другом, на которого можно положиться - РИА Новости, 26.03.2025

Путина назвали другом, на которого можно положиться

Президента России Владимира Путина на съезде "Движения первых" назвали другом, на которого можно положиться. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T19:52:00+03:00

2025-03-26T19:52:00+03:00

2025-03-26T19:52:00+03:00

общество

россия

москва

владимир путин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президента России Владимира Путина на съезде "Движения первых" назвали другом, на которого можно положиться. Глава государства в среду выступил на церемонии открытия IV Всероссийского съезда "Движения первых". "Какое же счастье, что у каждого из нас есть такой человек, друг, на которого можно положиться. Прямо сейчас он появится на этой сцене. Встречайте - президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин", - объявила ведущая президента перед его выходом на сцену, после чего зал разразился овациями. Церемонию вела ведущая программы" Доброе утро" Анастасия Бородина. Съезд общероссийского движения детей и молодежи "Движение первых" открылся в среду в национальном центре "Россия" в Москве. Он продлится до 28 марта.

https://ria.ru/20250326/putin-2007558296.html

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общество, россия, москва, владимир путин