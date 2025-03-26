https://ria.ru/20250326/putin-2007558296.html
Путина пригласили на открытие филиала центра "Россия" во Владивостоке
Путина пригласили на открытие филиала центра "Россия" во Владивостоке - РИА Новости, 26.03.2025
Путина пригласили на открытие филиала центра "Россия" во Владивостоке
Руководитель национального центра "Россия" Наталья Виртуозова пригласила в среду президента России Владимира Путина на открытие филиала центра во Владивостоке в РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T19:45:00+03:00
2025-03-26T19:45:00+03:00
2025-03-26T19:45:00+03:00
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владимир путин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Руководитель национального центра "Россия" Наталья Виртуозова пригласила в среду президента России Владимира Путина на открытие филиала центра во Владивостоке в сентябре. Путин в среду приехал в национальный центр "Россия". Во время осмотра выставки "Путешествие по России" Виртуозова рассказала президенту, что в этом году филиалы центра откроются в пяти регионах России и первый из них будет во Владивостоке. По ее словам, открытие состоится 1 сентября, центр будет расположен на берегу моря, сейчас идут работы по модернизации здания и благоустройству территории. "Владимир Владимирович, мы знаем, что 1 сентября Вы будете на ВЭФ. Может быть, Вы откроете первый филиал национального центра в регионах?" - предложила Виртуозова. "Посмотрим", - отреагировал Путин. Национальный центр "Россия" открылся на площадке "Экспоцентра" в День народного единства 4 ноября 2024 года симпозиумом "Создавая будущее", который посетили более 6 тысяч человек из 101 страны. В начале марта на территории центра открылись две новые экспозиции: "Путешествие по России" и "Рождение масштаба", посвященные федеральным округам РФ и российской архитектуре и градостроительству.
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россия, владивосток, владимир путин, экспоцентр
Россия, Владивосток, Владимир Путин, Экспоцентр
Путина пригласили на открытие филиала центра "Россия" во Владивостоке
Виртуозова пригласила Путина на открытие филиала центра "Россия" во Владивостоке