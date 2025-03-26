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Путин объяснил отсутствие у детей интереса к Великой Отечественной войне - РИА Новости, 26.03.2025
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19:27 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/putin-2007556120.html
Путин объяснил отсутствие у детей интереса к Великой Отечественной войне
Путин объяснил отсутствие у детей интереса к Великой Отечественной войне - РИА Новости, 26.03.2025
Путин объяснил отсутствие у детей интереса к Великой Отечественной войне
Президент России Владимир Путин заявил, что в отсутствии интереса школьников к теме Великой Отечественной войны виноваты не дети, а взрослые, однако ситуация... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T19:27:00+03:00
2025-03-26T19:27:00+03:00
общество
россия
ленинград
владимир путин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в отсутствии интереса школьников к теме Великой Отечественной войны виноваты не дети, а взрослые, однако ситуация меняется. В среду глава государства провёл заседание наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых". В ходе беседы одна из выступающих рассказала президенту, что если семь лет назад на уроках во время показа видеороликов о событиях в блокадном Ленинграде, например, дети отвлекались и не демонстрировали интереса к отечественной истории, то в наши дни при просмотре таких фильмов "в глазах детей видны искренние слезы". "Дети не виноваты. Это мы с вами виноваты. Мы вовремя не уделяли должного внимания этому, не подавали этот материал должным образом. Дети тут не при чем, это всё от взрослых зависит", - отреагировал Путин. Президент напомнил, что в некоторых школьных учебниках было "всё что угодно" про Вторую мировую войну, но не было "ничего хорошего и конкретного" ни о Сталинградской, ни о Курской битвах, например. "Мы меняем эту ситуацию и правильно", - заключил глава государства.
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общество, россия, ленинград, владимир путин
Общество, Россия, Ленинград, Владимир Путин
Путин объяснил отсутствие у детей интереса к Великой Отечественной войне

Путин: в отсутствии у детей интереса к Отечественной войне виноваты взрослые

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в отсутствии интереса школьников к теме Великой Отечественной войны виноваты не дети, а взрослые, однако ситуация меняется.
В среду глава государства провёл заседание наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых". В ходе беседы одна из выступающих рассказала президенту, что если семь лет назад на уроках во время показа видеороликов о событиях в блокадном Ленинграде, например, дети отвлекались и не демонстрировали интереса к отечественной истории, то в наши дни при просмотре таких фильмов "в глазах детей видны искренние слезы".
"Дети не виноваты. Это мы с вами виноваты. Мы вовремя не уделяли должного внимания этому, не подавали этот материал должным образом. Дети тут не при чем, это всё от взрослых зависит", - отреагировал Путин.
Президент напомнил, что в некоторых школьных учебниках было "всё что угодно" про Вторую мировую войну, но не было "ничего хорошего и конкретного" ни о Сталинградской, ни о Курской битвах, например.
"Мы меняем эту ситуацию и правильно", - заключил глава государства.
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