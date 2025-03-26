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Путин дал совет участникам "Движения первых" - РИА Новости, 26.03.2025
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19:23 26.03.2025 (обновлено: 20:03 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/putin-2007554769.html
Путин дал совет участникам "Движения первых"
Путин дал совет участникам "Движения первых" - РИА Новости, 26.03.2025
Путин дал совет участникам "Движения первых"
Президент России Владимир Путин посоветовал молодым активистам "Движения первых" делиться своими приобретениями и помогать другим, а не "над златом чахнуть". РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T19:23:00+03:00
2025-03-26T20:03:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посоветовал молодым активистам "Движения первых" делиться своими приобретениями и помогать другим, а не "над златом чахнуть". Президент в среду выступил на съезде общероссийского движения детей и молодежи "Движение первых". Он отметил важность выбора жизненного пути и того дела, которому каждый готов посвятить жизнь. "Кто-то хочет стать умным, заняться наукой, хочет больше времени в своей жизни уделить образованию, приобретению знаний. Кто-то хочет стать сильным, добиться успехов в спорте. Кто-то хочет заниматься - уже с молодых лет, с вашего возраста - бизнесом, стать богатым. А зачем? Не для того ведь, чтобы "над златом чахнуть". Над златом в прямом и переносном смысле этого слова. Ведь не для того человек что-то приобретает, чтобы на этом зачахнуть", - подчеркнул Путин. "Вы знаете, в чем секрет? В том, чтобы делиться тем, что у тебя есть, с другими, помогать другим, поддерживать других. В этом человек находит себя лучше всего, от этого человек получает наибольшее удовлетворение", - обратился президент к участникам движения.Он отметил, что человек лучше всего находит себя в помощи своим близким, семье и друзьям, маленькому посёлку, деревне, большому городу, в которых живет, или всей своей огромной стране."Вот в этом человек проявляет себя наилучшим способом. И от этого человек получает наибольшее, наивысшее удовлетворение и чувствует себя человеком и гражданином своей страны. Поэтому ваш лозунг - "Каждый Первый поможет" – это первый шаг на этом пути. Это хорошая находка", - добавил Путин, пожелав активистам движения успехов.
https://ria.ru/20250326/putin-2007548096.html
https://ria.ru/20250326/putin-2007549363.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин дал совет участникам "Движения первых"

Путин: важно делиться, а не "над златом чахнуть"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВладимир Путин на IV Съезде "Движения первых"
Владимир Путин на IV Съезде Движения первых - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Владимир Путин на IV Съезде "Движения первых"
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посоветовал молодым активистам "Движения первых" делиться своими приобретениями и помогать другим, а не "над златом чахнуть".
Президент в среду выступил на съезде общероссийского движения детей и молодежи "Движение первых". Он отметил важность выбора жизненного пути и того дела, которому каждый готов посвятить жизнь.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Путин призвал не замыкаться на прошлом
Вчера, 18:45
"Кто-то хочет стать умным, заняться наукой, хочет больше времени в своей жизни уделить образованию, приобретению знаний. Кто-то хочет стать сильным, добиться успехов в спорте. Кто-то хочет заниматься - уже с молодых лет, с вашего возраста - бизнесом, стать богатым. А зачем? Не для того ведь, чтобы "над златом чахнуть". Над златом в прямом и переносном смысле этого слова. Ведь не для того человек что-то приобретает, чтобы на этом зачахнуть", - подчеркнул Путин.
"Вы знаете, в чем секрет? В том, чтобы делиться тем, что у тебя есть, с другими, помогать другим, поддерживать других. В этом человек находит себя лучше всего, от этого человек получает наибольшее удовлетворение", - обратился президент к участникам движения.
Он отметил, что человек лучше всего находит себя в помощи своим близким, семье и друзьям, маленькому посёлку, деревне, большому городу, в которых живет, или всей своей огромной стране.
"Вот в этом человек проявляет себя наилучшим способом. И от этого человек получает наибольшее, наивысшее удовлетворение и чувствует себя человеком и гражданином своей страны. Поэтому ваш лозунг - "Каждый Первый поможет" – это первый шаг на этом пути. Это хорошая находка", - добавил Путин, пожелав активистам движения успехов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Путин надеется, что патриотические проекты привлекут больше молодежи
Вчера, 18:50
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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