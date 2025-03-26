https://ria.ru/20250326/putin-2007552861.html

Путин пообещал помочь школьнику из Коми с обучением пилотированию дронов

Путин пообещал помочь школьнику из Коми с обучением пилотированию дронов - РИА Новости, 26.03.2025

Путин пообещал помочь школьнику из Коми с обучением пилотированию дронов

Президент России Владимир Путин пообещал школьнику из Республики Коми помочь с организацией обучения по пилотированию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T19:13:00+03:00

2025-03-26T19:13:00+03:00

2025-03-26T19:13:00+03:00

республика коми

россия

владимир путин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал школьнику из Республики Коми помочь с организацией обучения по пилотированию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в его школе и привлечь к участию в этом перспективные предприятия. Мальчик Никита Камынин из Республики Коми во время заседания наблюдательного совета общероссийского движения детей и молодежи "Движения первых" рассказал президенту о своем увлечении пилотированием дронами. "Я прикину, с коллегами посоветуемся и попрошу тех людей, с которыми я знаком, у которых я недавно побывал на их предприятиях. А у нас очень много современных, быстро растущих предприятий в этой сфере, они что-нибудь придумают и тоже помогут и тебе, и твоим сверстникам в школе эту тему развивать и заниматься этим любимым, очень интересным, и, ты прав, перспективным делом", - сказал Путин на заседании набсовета в среду. Он подчеркнул, что БПЛА применяются не только в военных целях, но, прежде всего, в народном и сельском хозяйстве, промышленности, доставке грузов и других сферах.

https://ria.ru/20240923/tsentr-1974308474.html

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республика коми, россия, владимир путин