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Путин с первой попытки угадал след амурского тигра - РИА Новости, 26.03.2025
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18:56 26.03.2025 (обновлено: 19:22 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/putin-2007550037.html
Путин с первой попытки угадал след амурского тигра
Путин с первой попытки угадал след амурского тигра - РИА Новости, 26.03.2025
Путин с первой попытки угадал след амурского тигра
Президент России Владимир Путин на выставке национального центра "Россия" с первой попытки угадал след амурского тигра. РИА Новости, 26.03.2025
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россия
владимир путин
общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на выставке национального центра "Россия" с первой попытки угадал след амурского тигра. Путин в среду приехал в национальный центр "Россия". Во время посещения центра президенту показали выставку "Путешествие по России". На одном из стендов можно было проверить свои знания об обитателях тайги. Президенту предложили пять табличек со следами разных животных и попросили найти отпечаток амурского тигра. Путин выбрал одну из пяти предложенных табличек и приложил ее к проектору, после чего на стене появилась голограмма амурского тигра.
https://ria.ru/20250326/putin--2007479575.html
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Путин угадал след амурского тигра на выставке "Путешествие по России"
Президент России Владимир Путин на выставке национального центра "Россия" с первой попытки угадал след амурского тигра. Путин в среду приехал в национальный центр "Россия". Во время посещения центра президенту показали выставку "Путешествие по России". На одном из стендов можно было проверить свои знания об обитателях тайги. Президенту предложили пять табличек со следами разных животных и попросили найти отпечаток амурского тигра. Путин выбрал одну из пяти предложенных табличек и приложил ее к проектору, после чего на стене появилась голограмма амурского тигра.
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россия, владимир путин, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
Россия, Владимир Путин, Общероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых"
Путин с первой попытки угадал след амурского тигра

Путин на выставке в центре "Россия" с первой попытки угадал след амурского тигра

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на выставке национального центра "Россия" с первой попытки угадал след амурского тигра.
Путин в среду приехал в национальный центр "Россия". Во время посещения центра президенту показали выставку "Путешествие по России". На одном из стендов можно было проверить свои знания об обитателях тайги.
Президенту предложили пять табличек со следами разных животных и попросили найти отпечаток амурского тигра. Путин выбрал одну из пяти предложенных табличек и приложил ее к проектору, после чего на стене появилась голограмма амурского тигра.
Путин на выставке в Национальном центре Россия - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Путин осмотрел выставки в Национальном центре "Россия"
Вчера, 16:25
 
РоссияВладимир ПутинОбщероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых"
 
 
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