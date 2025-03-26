https://ria.ru/20250326/putin-2007550037.html

Путин с первой попытки угадал след амурского тигра

Путин с первой попытки угадал след амурского тигра - РИА Новости, 26.03.2025

Путин с первой попытки угадал след амурского тигра

Президент России Владимир Путин на выставке национального центра "Россия" с первой попытки угадал след амурского тигра. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T18:56:00+03:00

2025-03-26T18:56:00+03:00

2025-03-26T19:22:00+03:00

россия

владимир путин

общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на выставке национального центра "Россия" с первой попытки угадал след амурского тигра. Путин в среду приехал в национальный центр "Россия". Во время посещения центра президенту показали выставку "Путешествие по России". На одном из стендов можно было проверить свои знания об обитателях тайги. Президенту предложили пять табличек со следами разных животных и попросили найти отпечаток амурского тигра. Путин выбрал одну из пяти предложенных табличек и приложил ее к проектору, после чего на стене появилась голограмма амурского тигра.

https://ria.ru/20250326/putin--2007479575.html

россия

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2025

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Путин угадал след амурского тигра на выставке "Путешествие по России" Президент России Владимир Путин на выставке национального центра "Россия" с первой попытки угадал след амурского тигра. Путин в среду приехал в национальный центр "Россия". Во время посещения центра президенту показали выставку "Путешествие по России". На одном из стендов можно было проверить свои знания об обитателях тайги. Президенту предложили пять табличек со следами разных животных и попросили найти отпечаток амурского тигра. Путин выбрал одну из пяти предложенных табличек и приложил ее к проектору, после чего на стене появилась голограмма амурского тигра. 2025-03-26T18:56 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, владимир путин, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"