https://ria.ru/20250326/putin-2007548096.html
Путин призвал не замыкаться на прошлом
Путин призвал не замыкаться на прошлом - РИА Новости, 26.03.2025
Путин призвал не замыкаться на прошлом
Главное не замыкаться на прошлом, каким бы героическим оно ни было, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T18:45:00+03:00
2025-03-26T18:45:00+03:00
2025-03-26T18:45:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Главное не замыкаться на прошлом, каким бы героическим оно ни было, заявил президент России Владимир Путин. "Главное не замыкаться только на прошлом, каким бы героическим оно ни было, и не жить прошлым. Жить надо будущим, основываясь на фундаменте, который нам достался от наших предков, от наших матерей, отцов, бабушек и прадедушек", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета "Движения первых".
https://ria.ru/20250326/rossija-2007547580.html
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россия, владимир путин
Путин призвал не замыкаться на прошлом
Путин: главное не замыкаться на прошлом, каким бы героическим оно ни было