https://ria.ru/20250326/putin-2007548096.html

Путин призвал не замыкаться на прошлом

Путин призвал не замыкаться на прошлом - РИА Новости, 26.03.2025

Путин призвал не замыкаться на прошлом

Главное не замыкаться на прошлом, каким бы героическим оно ни было, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T18:45:00+03:00

2025-03-26T18:45:00+03:00

2025-03-26T18:45:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Главное не замыкаться на прошлом, каким бы героическим оно ни было, заявил президент России Владимир Путин. "Главное не замыкаться только на прошлом, каким бы героическим оно ни было, и не жить прошлым. Жить надо будущим, основываясь на фундаменте, который нам достался от наших предков, от наших матерей, отцов, бабушек и прадедушек", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета "Движения первых".

https://ria.ru/20250326/rossija-2007547580.html

россия

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2025

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россия, владимир путин