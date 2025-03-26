https://ria.ru/20250326/putin-2007547715.html

Путин рассказал о работе с "особенными детьми"

Путин рассказал о работе с "особенными детьми" - РИА Новости, 26.03.2025

Путин рассказал о работе с "особенными детьми"

Президент России Владимир Путин, говоря о работе с "особенными детьми", сказал, что "для нас все дети одинаковые", власти будут помогать тиражировать лучшие... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T18:42:00+03:00

2025-03-26T18:42:00+03:00

2025-03-26T18:42:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о работе с "особенными детьми", сказал, что "для нас все дети одинаковые", власти будут помогать тиражировать лучшие практики в этой сфере. Одна из участниц заседания набсовета общественного движения детей и молодежи "Движение первых" рассказала, что занимается общественной деятельностью в центре поддержки детей-инвалидов. По ее словам, на одном совместном мероприятии школьники без особенностей развития спросили: "Где ваши особенные дети?", а она ответила: "Все это время они были среди вас, а вы их даже не заметили". "Вот вы сказали про особенных детей, вы правы, здорово, что у вас все это получается, для нас все дети одинаковые… Надеюсь, что ваш пример будет заразительным, а мы все сделаем для того, вот как ваша дочка пожелала, это, как можно сейчас говорить, тиражировалось и как следует на всю страну", - сказал Путин в ходе заседания.

https://ria.ru/20250326/putin-2007524327.html

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общество, россия, владимир путин