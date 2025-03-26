https://ria.ru/20250326/putin-2007547715.html
Путин рассказал о работе с "особенными детьми"
Путин рассказал о работе с "особенными детьми" - РИА Новости, 26.03.2025
Путин рассказал о работе с "особенными детьми"
Президент России Владимир Путин, говоря о работе с "особенными детьми", сказал, что "для нас все дети одинаковые", власти будут помогать тиражировать лучшие... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T18:42:00+03:00
2025-03-26T18:42:00+03:00
2025-03-26T18:42:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о работе с "особенными детьми", сказал, что "для нас все дети одинаковые", власти будут помогать тиражировать лучшие практики в этой сфере. Одна из участниц заседания набсовета общественного движения детей и молодежи "Движение первых" рассказала, что занимается общественной деятельностью в центре поддержки детей-инвалидов. По ее словам, на одном совместном мероприятии школьники без особенностей развития спросили: "Где ваши особенные дети?", а она ответила: "Все это время они были среди вас, а вы их даже не заметили". "Вот вы сказали про особенных детей, вы правы, здорово, что у вас все это получается, для нас все дети одинаковые… Надеюсь, что ваш пример будет заразительным, а мы все сделаем для того, вот как ваша дочка пожелала, это, как можно сейчас говорить, тиражировалось и как следует на всю страну", - сказал Путин в ходе заседания.
https://ria.ru/20250326/putin-2007524327.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3d966a602b3d903c0ea6fd03a17b2215.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о работе с "особенными детьми"
Путин заявил, что для России все дети одинаковые