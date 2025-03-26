https://ria.ru/20250326/putin-2007545901.html

Путин оценил поддержку защитников России со стороны детей

Путин оценил поддержку защитников России со стороны детей - РИА Новости, 26.03.2025

Путин оценил поддержку защитников России со стороны детей

Внимание и поддержка защитников России со стороны детей очень важны, потому что идут от сердца и доходят до сердца каждого бойца, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T18:33:00+03:00

2025-03-26T18:33:00+03:00

2025-03-26T18:33:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Внимание и поддержка защитников России со стороны детей очень важны, потому что идут от сердца и доходят до сердца каждого бойца, заявил президент РФ Владимир Путин. "Внимание детей к людям, которые выполняют очень ответственные, важные и опасные для жизни и здоровья задачи в интересах своей Родины, внимание к ним со стороны детей чрезвычайно важно. Почему? Потому что это идет от сердца, ведь дети, молодые люди - они же ничего не делают по шаблону, это идет от сердца, а значит доходит до сердца каждого бойца", - сказал глава государства на заседании набсовета общероссийского движения детей и молодежи.

https://ria.ru/20250306/pisma-2003489469.html

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"Это идет от сердца" – Путин о внимании детей к участникам СВО Путин заявил, что внимание и поддержка защитников России со стороны детей очень важны, потому что это идет от сердца. 2025-03-26T18:33 true PT0M34S

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общество, россия, владимир путин