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Путин оценил поддержку защитников России со стороны детей - РИА Новости, 26.03.2025
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18:33 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/putin-2007545901.html
Путин оценил поддержку защитников России со стороны детей
Путин оценил поддержку защитников России со стороны детей - РИА Новости, 26.03.2025
Путин оценил поддержку защитников России со стороны детей
Внимание и поддержка защитников России со стороны детей очень важны, потому что идут от сердца и доходят до сердца каждого бойца, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T18:33:00+03:00
2025-03-26T18:33:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Внимание и поддержка защитников России со стороны детей очень важны, потому что идут от сердца и доходят до сердца каждого бойца, заявил президент РФ Владимир Путин. "Внимание детей к людям, которые выполняют очень ответственные, важные и опасные для жизни и здоровья задачи в интересах своей Родины, внимание к ним со стороны детей чрезвычайно важно. Почему? Потому что это идет от сердца, ведь дети, молодые люди - они же ничего не делают по шаблону, это идет от сердца, а значит доходит до сердца каждого бойца", - сказал глава государства на заседании набсовета общероссийского движения детей и молодежи.
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"Это идет от сердца" – Путин о внимании детей к участникам СВО
Путин заявил, что внимание и поддержка защитников России со стороны детей очень важны, потому что это идет от сердца.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин оценил поддержку защитников России со стороны детей

Путин: внимание и поддержка защитников России со стороны детей очень важны

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Внимание и поддержка защитников России со стороны детей очень важны, потому что идут от сердца и доходят до сердца каждого бойца, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Внимание детей к людям, которые выполняют очень ответственные, важные и опасные для жизни и здоровья задачи в интересах своей Родины, внимание к ним со стороны детей чрезвычайно важно. Почему? Потому что это идет от сердца, ведь дети, молодые люди - они же ничего не делают по шаблону, это идет от сердца, а значит доходит до сердца каждого бойца", - сказал глава государства на заседании набсовета общероссийского движения детей и молодежи.
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Дети отправляют миллионы писем бойцам на фронт, рассказал Путин
6 марта, 19:30
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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