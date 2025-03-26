https://ria.ru/20250326/putin-2007545591.html

Путин призвал увеличивать число граждан, которые понимают Россию

Путин призвал увеличивать число граждан, которые понимают Россию - РИА Новости, 26.03.2025

Путин призвал увеличивать число граждан, которые понимают Россию

Число тех, кто понимает Россию и хочет с ней жить в мире, должно увеличиваться, здесь нужна эффективная работа с молодежью, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T18:32:00+03:00

2025-03-26T18:32:00+03:00

2025-03-26T18:32:00+03:00

общество

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Число тех, кто понимает Россию и хочет с ней жить в мире, должно увеличиваться, здесь нужна эффективная работа с молодежью, заявил президент РФ Владимир Путин. В среду глава государства проводит заседание наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых". "Есть люди, которые не понимают Россию, но это не мешает нам жить, развиваться. Это нас должно настраивать только на то, чтобы количество людей, которые нас понимают и хотят с нами жить в мире, в дружбе, увеличивалось. Но это в том числе и, может быть, прежде всего, успех нас ждет по этому направлению в том случае, если мы будем активно и эффективно работать с молодыми людьми, с детьми, с подростками, которые создают основу будущего страны и дорожат этой страной", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250326/putin-2007529778.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин