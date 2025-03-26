https://ria.ru/20250326/putin-2007545591.html
Путин призвал увеличивать число граждан, которые понимают Россию
Путин призвал увеличивать число граждан, которые понимают Россию - РИА Новости, 26.03.2025
Путин призвал увеличивать число граждан, которые понимают Россию
Число тех, кто понимает Россию и хочет с ней жить в мире, должно увеличиваться, здесь нужна эффективная работа с молодежью, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T18:32:00+03:00
2025-03-26T18:32:00+03:00
2025-03-26T18:32:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Число тех, кто понимает Россию и хочет с ней жить в мире, должно увеличиваться, здесь нужна эффективная работа с молодежью, заявил президент РФ Владимир Путин. В среду глава государства проводит заседание наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых". "Есть люди, которые не понимают Россию, но это не мешает нам жить, развиваться. Это нас должно настраивать только на то, чтобы количество людей, которые нас понимают и хотят с нами жить в мире, в дружбе, увеличивалось. Но это в том числе и, может быть, прежде всего, успех нас ждет по этому направлению в том случае, если мы будем активно и эффективно работать с молодыми людьми, с детьми, с подростками, которые создают основу будущего страны и дорожат этой страной", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250326/putin-2007529778.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал увеличивать число граждан, которые понимают Россию
Путин: число людей, которые понимают Россию, должно увеличиваться