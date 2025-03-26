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Путин поддержал размещение девизов на фасадах учебных заведений - РИА Новости, 26.03.2025
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18:30 26.03.2025 (обновлено: 18:31 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/putin-2007545264.html
Путин поддержал размещение девизов на фасадах учебных заведений
Путин поддержал размещение девизов на фасадах учебных заведений - РИА Новости, 26.03.2025
Путин поддержал размещение девизов на фасадах учебных заведений
Президент России Владимир Путин поддержал идею размещения воспитательных девизов на фасадах учебных заведений, но отметил, что "все хорошо в меру" РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T18:30:00+03:00
2025-03-26T18:31:00+03:00
общество
россия
владимир путин
юнармия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею размещения воспитательных девизов на фасадах учебных заведений, но отметил, что "все хорошо в меру" Глава государства проводит заседание наблюдательного совета "Движения первых" в национальном центре "Россия". В ходе заседания начальник главного штаба детско-юношеского общественного движения "Юнармия" Владислав Головин предложил размещать воспитательные девизы на фасадах учебных заведений. "Прошу рассмотреть инициативу - размещать такие важные для страны слова на фасадах образовательных учреждений. Я уверен, что это поспособствует выработке у молодого поколения еще большей ответственности за будущее нашей страны", - сказал он, обращаясь к президенту. Президент к данной инициативе отнесся положительно. "По поводу воспитательных девизов на фасадах зданий обручреждений - все должно быть в меру, все должно быть к месту. Сама по себе идея, мне кажется, очень хорошая", - сказал российский лидер.
https://ria.ru/20250326/putin-2007524327.html
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общество, россия, владимир путин, юнармия
Общество, Россия, Владимир Путин, Юнармия
Путин поддержал размещение девизов на фасадах учебных заведений

Путин поддержал идею размещения девизов на фасадах учебных заведений

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею размещения воспитательных девизов на фасадах учебных заведений, но отметил, что "все хорошо в меру"
Глава государства проводит заседание наблюдательного совета "Движения первых" в национальном центре "Россия". В ходе заседания начальник главного штаба детско-юношеского общественного движения "Юнармия" Владислав Головин предложил размещать воспитательные девизы на фасадах учебных заведений.
"Прошу рассмотреть инициативу - размещать такие важные для страны слова на фасадах образовательных учреждений. Я уверен, что это поспособствует выработке у молодого поколения еще большей ответственности за будущее нашей страны", - сказал он, обращаясь к президенту.
Президент к данной инициативе отнесся положительно. "По поводу воспитательных девизов на фасадах зданий обручреждений - все должно быть в меру, все должно быть к месту. Сама по себе идея, мне кажется, очень хорошая", - сказал российский лидер.
Путин на заседании Наблюдательного совета Движения первых - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
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