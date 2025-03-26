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Путин отметил вклад участников СВО в развитие новых регионов - РИА Новости, 26.03.2025
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18:15 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/putin-2007541097.html
Путин отметил вклад участников СВО в развитие новых регионов
Путин отметил вклад участников СВО в развитие новых регионов - РИА Новости, 26.03.2025
Путин отметил вклад участников СВО в развитие новых регионов
Президент России Владимир Путин отметил вклад участников СВО в развитие новых регионов и Крыма. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T18:15:00+03:00
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россия
донбасс
владимир путин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил вклад участников СВО в развитие новых регионов и Крыма. Путин в среду приехал в национальный центр "Россия". Во время посещения центра президенту показали выставку "Путешествие по России". Волонтер наццентра из Горловки Донецкой Народной Республики представила президенту экспозицию об исторических территориях России. В ходе экскурсии девушка заметила, что ее отец был ополченцем Донбасса с 2015 года, позже стал участником СВО, а сейчас проходит реабилитационное лечение. "Мы с папой благодарим Россию, хотим выразить огромную благодарность вам непосредственно, Владимир Владимирович, за то, что мы наконец-то вернулись домой. Наши родные края меняются, дороги ремонтируются прямо под обстрелами, а наша молодежь имеет возможности, которых не имеют молодые люди ни из одной другой страны мира", - сказала волонтер. "Все благодаря таким людям, как твой папа", - отметил Путин.
https://ria.ru/20241104/putin-1981799730.html
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россия, донбасс, владимир путин
Россия, Донбасс, Владимир Путин
Путин отметил вклад участников СВО в развитие новых регионов

Путин поблагодарил участников СВО за вклад в развитие новых регионов и Крыма

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил вклад участников СВО в развитие новых регионов и Крыма.
Путин в среду приехал в национальный центр "Россия". Во время посещения центра президенту показали выставку "Путешествие по России".
Волонтер наццентра из Горловки Донецкой Народной Республики представила президенту экспозицию об исторических территориях России. В ходе экскурсии девушка заметила, что ее отец был ополченцем Донбасса с 2015 года, позже стал участником СВО, а сейчас проходит реабилитационное лечение.
"Мы с папой благодарим Россию, хотим выразить огромную благодарность вам непосредственно, Владимир Владимирович, за то, что мы наконец-то вернулись домой. Наши родные края меняются, дороги ремонтируются прямо под обстрелами, а наша молодежь имеет возможности, которых не имеют молодые люди ни из одной другой страны мира", - сказала волонтер.
"Все благодаря таким людям, как твой папа", - отметил Путин.
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