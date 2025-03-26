https://ria.ru/20250326/putin-2007541097.html

Путин отметил вклад участников СВО в развитие новых регионов

Путин отметил вклад участников СВО в развитие новых регионов - РИА Новости, 26.03.2025

Путин отметил вклад участников СВО в развитие новых регионов

Президент России Владимир Путин отметил вклад участников СВО в развитие новых регионов и Крыма. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T18:15:00+03:00

2025-03-26T18:15:00+03:00

2025-03-26T18:15:00+03:00

россия

донбасс

владимир путин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил вклад участников СВО в развитие новых регионов и Крыма. Путин в среду приехал в национальный центр "Россия". Во время посещения центра президенту показали выставку "Путешествие по России". Волонтер наццентра из Горловки Донецкой Народной Республики представила президенту экспозицию об исторических территориях России. В ходе экскурсии девушка заметила, что ее отец был ополченцем Донбасса с 2015 года, позже стал участником СВО, а сейчас проходит реабилитационное лечение. "Мы с папой благодарим Россию, хотим выразить огромную благодарность вам непосредственно, Владимир Владимирович, за то, что мы наконец-то вернулись домой. Наши родные края меняются, дороги ремонтируются прямо под обстрелами, а наша молодежь имеет возможности, которых не имеют молодые люди ни из одной другой страны мира", - сказала волонтер. "Все благодаря таким людям, как твой папа", - отметил Путин.

https://ria.ru/20241104/putin-1981799730.html

россия

донбасс

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россия, донбасс, владимир путин