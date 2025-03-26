https://ria.ru/20250326/putin-2007530848.html
Путин заявил о необходимости нарастить инфраструктуру "Движения первых"
Путин заявил о необходимости нарастить инфраструктуру "Движения первых" - РИА Новости, 26.03.2025
Путин заявил о необходимости нарастить инфраструктуру "Движения первых"
Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых" должно давать равные возможности повсеместно, его инфраструктуру надо... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T17:41:00+03:00
2025-03-26T17:41:00+03:00
2025-03-26T17:50:00+03:00
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых" должно давать равные возможности повсеместно, его инфраструктуру надо наращивать, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства проводит заседание наблюдательного совета "Движения первых" в национальном центре "Россия"."Движение первых" растет, ширится... Что очень важно, что это движение работает и в больших городах, и малых населенных пунктах. Оно должно давать равные возможности ребятам повсеместно, на всей территории нашей страны. В этом плане необходимо и дальше наращивать, совершенствовать инфраструктуру движения. Оно должно быть везде, где есть дети и подростки", - сказал российский лидер.
https://ria.ru/20250326/vospitanie-2007531422.html
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин заявил о необходимости нарастить инфраструктуру "Движения первых"
Путин: инфраструктуру "Движения первых" необходимо наращивать