https://ria.ru/20250326/putin-2007529778.html

Путин назвал членов "Движения первых" приличной армией

Путин назвал членов "Движения первых" приличной армией - РИА Новости, 26.03.2025

Путин назвал членов "Движения первых" приличной армией

Свыше 11 миллионов человек сейчас в рядах "Движения первых", заявил президент России Владимир Путин, отметив, что это уже как "приличная армия". РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T17:39:00+03:00

2025-03-26T17:39:00+03:00

2025-03-26T17:47:00+03:00

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Свыше 11 миллионов человек сейчас в рядах "Движения первых", заявил президент России Владимир Путин, отметив, что это уже как "приличная армия".В среду глава государства проводит заседание наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых"."Движение растет, ширится. В его рядах сегодня 11 миллионов человек, свыше 11 миллионов – это уже так приличная армия целая. И что очень важно, активно работает и в больших городах, и в малых населенных пунктах это движение", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250326/rodina-2007532175.html

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владимир путин, россия, общество