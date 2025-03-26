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Путин назвал членов "Движения первых" приличной армией
Путин назвал членов "Движения первых" приличной армией - РИА Новости, 26.03.2025
Путин назвал членов "Движения первых" приличной армией
Свыше 11 миллионов человек сейчас в рядах "Движения первых", заявил президент России Владимир Путин, отметив, что это уже как "приличная армия". РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T17:39:00+03:00
2025-03-26T17:39:00+03:00
2025-03-26T17:47:00+03:00
владимир путин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Свыше 11 миллионов человек сейчас в рядах "Движения первых", заявил президент России Владимир Путин, отметив, что это уже как "приличная армия".В среду глава государства проводит заседание наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых"."Движение растет, ширится. В его рядах сегодня 11 миллионов человек, свыше 11 миллионов – это уже так приличная армия целая. И что очень важно, активно работает и в больших городах, и в малых населенных пунктах это движение", - сказал Путин.
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин назвал членов "Движения первых" приличной армией
Путин: свыше 11 млн человек в "Движении первых" являются приличной армией