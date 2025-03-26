https://ria.ru/20250326/putin-2007529690.html

Путин высказал мнение о Национальном центре "Россия"

Путин высказал мнение о Национальном центре "Россия" - РИА Новости, 26.03.2025

Путин высказал мнение о Национальном центре "Россия"

Президент РФ Владимир Путин, рассуждая о национальном центре "Россия", заявил, что полезно увидеть вдохновляющий пример свершений народа России. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T17:39:00+03:00

2025-03-26T17:39:00+03:00

2025-03-26T17:57:00+03:00

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, рассуждая о национальном центре "Россия", заявил, что полезно увидеть вдохновляющий пример свершений народа России."Наша встреча, как и большой ежегодный съезд движения, проходит на площадке национального центра "Россия". Я вот здесь тоже походил с коллегами, посмотрел. Надеюсь, что и всем здесь присутствующим удалось познакомиться с этими экспозициями, ну, и участникам съезда. Это очень приятно и очень полезно увидеть вдохновляющий пример свершений нашего народа и за последние десятилетия, и вообще за время нашей тысячелетней истории", - сказал Путин в ходе заседания набсовета общероссийского движения детей и молодежи.Президент добавил, что россиянам, действительно, есть чем гордиться в самых разных сферах и во всех без исключения регионах страны.

https://ria.ru/20250326/putin--2007479575.html

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Путин о своих впечатлениях от выставки в Национальном центре "Россия" Путин о своих впечатлениях от выставки в Национальном центре "Россия" 2025-03-26T17:39 true PT0M29S

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россия, общество, владимир путин