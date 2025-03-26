https://ria.ru/20250326/putin-2007526152.html
Путин назначил Масленникова заместителем секретаря Совбеза
Путин назначил Масленникова заместителем секретаря Совбеза - РИА Новости, 26.03.2025
Путин назначил Масленникова заместителем секретаря Совбеза
Президент России Владимир Путин назначил Александра Масленникова заместителем секретаря Совета Безопасности России, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T17:28:00+03:00
2025-03-26T17:28:00+03:00
2025-03-26T17:35:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Александра Масленникова заместителем секретаря Совета Безопасности России, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых аков."Назначить Масленникова Александра Владимировича заместителем секретаря Совета Безопасности Российской Федерации", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250326/dyumin-2007526436.html
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин назначил Масленникова заместителем секретаря Совбеза
Путин назначил Масленникова заместителем секретаря Совета безопасности РФ