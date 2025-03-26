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Путин встретился с участниками "Движения первых" - РИА Новости, 26.03.2025
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17:41 26.03.2025 (обновлено: 19:19 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/putin-2007524327.html
Путин встретился с участниками "Движения первых"
Путин встретился с участниками "Движения первых" - РИА Новости, 26.03.2025
Путин встретился с участниками "Движения первых"
Президент Владимир Путин осмотрел выставки в Национальном центре "Россия" и выступил на открытии наблюдательного совета общероссийского... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T17:41:00+03:00
2025-03-26T19:19:00+03:00
владимир путин
общество
общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
россия
курская область
суджа
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин осмотрел выставки в Национальном центре "Россия" и выступил на открытии наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного съезда движения детей и молодежи "Движение первых".Ключевые заявления — в материале РИА Новости:&quot;Это уже так приличная армия целая. И, что очень важно, активно работает и в больших городах, и в малых населенных пунктах это движение&quot;.&quot;Почему? Потому что это идет от сердца, ведь дети, молодые люди — они же ничего не делают по шаблону, это идет от сердца, а значит, доходит до сердца каждого бойца&quot;.&quot;Мы должны быть благодарны не только за освобождение Суджи, но и за защиту России, и наших интересов, и людей в целом&quot;."Надеюсь, что в год юбилея Победы такие проекты станут еще масштабнее, еще шире и привлекут все больше молодых людей, и детей, и подростков".
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россия
курская область
суджа
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РИА Новости
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353
60
353
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Путин на заседании Наблюдательного совета "Движения первых"
Путин на заседании Наблюдательного совета "Движения первых"
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Путин о работе Общероссийского движения детей и молодежи "Движение первых"
Путин о работе Общероссийского движения детей и молодежи "Движение первых"
2025-03-26T17:41
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Путин о роли участников СВО в работе "Движения первых"
Путин о роли участников СВО в "Движении первых".
2025-03-26T17:41
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Путин поблагодарил российских бойцов за освобождение Суджи
Путин поблагодарил российских бойцов за освобождение Суджи и за защиту страны в целом
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владимир путин, общество, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых", россия, курская область, суджа, 80-летие победы в великой отечественной войне
Владимир Путин, Общество, Общероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых", Россия, Курская область, Суджа, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Путин встретился с участниками "Движения первых"

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин осмотрел выставки в Национальном центре "Россия" и выступил на открытии наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного съезда движения детей и молодежи "Движение первых".
Ключевые заявления — в материале РИА Новости:
  • сейчас в рядах "Движения первых" состоят более 11 миллионов человек:
«

"Это уже так приличная армия целая. И, что очень важно, активно работает и в больших городах, и в малых населенных пунктах это движение".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • движение должно давать равные возможности повсеместно, на всей территории России, для этого необходимо наращивать его инфраструктуру;
  • среди наставников движения появляется все больше участников спецоперации;
  • президент поблагодарил их за вклад, который они вносят в воспитание подрастающего поколения:
  • для защитников России также важны внимание и поддержка со стороны детей:
«

"Почему? Потому что это идет от сердца, ведь дети, молодые люди — они же ничего не делают по шаблону, это идет от сердца, а значит, доходит до сердца каждого бойца".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • глава государства выразил благодарность активистам "Движения первых", которые работают в ПВР в Курской области;
  • Путин поблагодарил российских бойцов за освобождение Суджи:
«

"Мы должны быть благодарны не только за освобождение Суджи, но и за защиту России, и наших интересов, и людей в целом".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • глава государства поддержал идею размещения воспитательных девизов на фасадах учебных заведений, но отметил, что все хорошо в меру.
  • президент призвал уделить внимание подготовке к празднованию 80-летия Победы в российских школах и других учебных заведениях;
  • он отметил, что участники "Движения первых" ухаживают за воинскими мемориалами и захоронениями, несут почетные караулы в памятные даты:
«
"Надеюсь, что в год юбилея Победы такие проекты станут еще масштабнее, еще шире и привлекут все больше молодых людей, и детей, и подростков".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • число тех, кто понимает Россию и хочет с ней жить, должно увеличиться, необходима эффективная работа с молодежью;
  • главное — не замыкаться на прошлом, жить будущим, опираясь на фундамент, заложенный предками;
  • Россия должна смотреть и идти только вперед, это страна, устремленная в будущее.
Движение первых - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
В конкурсе "Движения первых" примут участие более 20 тысяч команд
22 марта, 18:57
 
Владимир ПутинОбществоОбщероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых"РоссияКурская областьСуджа80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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