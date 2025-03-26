https://ria.ru/20250326/putin-2007524327.html

Путин встретился с участниками "Движения первых"

Путин встретился с участниками "Движения первых" - РИА Новости, 26.03.2025

Путин встретился с участниками "Движения первых"

Президент Владимир Путин осмотрел выставки в Национальном центре "Россия" и выступил на открытии наблюдательного совета общероссийского... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T17:41:00+03:00

2025-03-26T17:41:00+03:00

2025-03-26T19:19:00+03:00

владимир путин

общество

общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"

россия

курская область

суджа

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин осмотрел выставки в Национальном центре "Россия" и выступил на открытии наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного съезда движения детей и молодежи "Движение первых".Ключевые заявления — в материале РИА Новости:"Это уже так приличная армия целая. И, что очень важно, активно работает и в больших городах, и в малых населенных пунктах это движение"."Почему? Потому что это идет от сердца, ведь дети, молодые люди — они же ничего не делают по шаблону, это идет от сердца, а значит, доходит до сердца каждого бойца"."Мы должны быть благодарны не только за освобождение Суджи, но и за защиту России, и наших интересов, и людей в целом"."Надеюсь, что в год юбилея Победы такие проекты станут еще масштабнее, еще шире и привлекут все больше молодых людей, и детей, и подростков".

https://ria.ru/20250322/zajavki-2006690564.html

россия

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Путин на заседании Наблюдательного совета "Движения первых" Путин на заседании Наблюдательного совета "Движения первых" 2025-03-26T17:41 true PT61M07S

Путин о работе Общероссийского движения детей и молодежи "Движение первых" Путин о работе Общероссийского движения детей и молодежи "Движение первых" 2025-03-26T17:41 true PT0M51S

Путин о роли участников СВО в работе "Движения первых" Путин о роли участников СВО в "Движении первых". 2025-03-26T17:41 true PT1M12S

Путин поблагодарил российских бойцов за освобождение Суджи Путин поблагодарил российских бойцов за освобождение Суджи и за защиту страны в целом 2025-03-26T17:41 true PT1M12S

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владимир путин, общество, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых", россия, курская область, суджа, 80-летие победы в великой отечественной войне