Путин встретился с участниками "Движения первых"
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин осмотрел выставки в Национальном центре "Россия" и выступил на открытии наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного съезда движения детей и молодежи "Движение первых".
Ключевые заявления — в материале РИА Новости:
- сейчас в рядах "Движения первых" состоят более 11 миллионов человек:
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"Это уже так приличная армия целая. И, что очень важно, активно работает и в больших городах, и в малых населенных пунктах это движение".
- движение должно давать равные возможности повсеместно, на всей территории России, для этого необходимо наращивать его инфраструктуру;
- среди наставников движения появляется все больше участников спецоперации;
- президент поблагодарил их за вклад, который они вносят в воспитание подрастающего поколения:
- для защитников России также важны внимание и поддержка со стороны детей:
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"Почему? Потому что это идет от сердца, ведь дети, молодые люди — они же ничего не делают по шаблону, это идет от сердца, а значит, доходит до сердца каждого бойца".
- глава государства выразил благодарность активистам "Движения первых", которые работают в ПВР в Курской области;
- Путин поблагодарил российских бойцов за освобождение Суджи:
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"Мы должны быть благодарны не только за освобождение Суджи, но и за защиту России, и наших интересов, и людей в целом".
- глава государства поддержал идею размещения воспитательных девизов на фасадах учебных заведений, но отметил, что все хорошо в меру.
- президент призвал уделить внимание подготовке к празднованию 80-летия Победы в российских школах и других учебных заведениях;
- он отметил, что участники "Движения первых" ухаживают за воинскими мемориалами и захоронениями, несут почетные караулы в памятные даты:
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"Надеюсь, что в год юбилея Победы такие проекты станут еще масштабнее, еще шире и привлекут все больше молодых людей, и детей, и подростков".
- число тех, кто понимает Россию и хочет с ней жить, должно увеличиться, необходима эффективная работа с молодежью;
- главное — не замыкаться на прошлом, жить будущим, опираясь на фундамент, заложенный предками;
- Россия должна смотреть и идти только вперед, это страна, устремленная в будущее.