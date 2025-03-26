Четверть века у руля: яркие моменты работы Владимира Путина

Владимир Путин и Борис Ельцин.
Исполняющий обязанности президента России Владимир Путин на ходовом мостике атомной подводной лодки "Карелия" во время поездки на базу подводных лодок в Североморске Мурманской области.
Исполняющий обязанности президента России Владимир Путин на ходовом мостике атомной подводной лодки "Карелия" во время поездки на базу подводных лодок в Североморске Мурманской области.
Государственный визит президента Владимира Путина в Великобританию. Королева Елизавета Вторая официально представляет ему премьер-министра Тони Блэра, глав МИД и МВД Джека Стро и Дэвида Бланкетта, лорд-мэра лондонского Сити Гевина Артура, начальника Главного штаба Вооруженных сил Великобритании генерала Майкла Уолкера и других официальных лиц на торжественной церемонии встречи российского лидера у штаб-квартиры Королевского конно-гвардейского полка в Лондоне.
Государственный визит президента Владимира Путина в Великобританию. Королева Елизавета Вторая официально представляет ему премьер-министра Тони Блэра, глав МИД и МВД Джека Стро и Дэвида Бланкетта, лорд-мэра лондонского Сити Гевина Артура, начальника Главного штаба Вооруженных сил Великобритании генерала Майкла Уолкера и других официальных лиц на торжественной церемонии встречи российского лидера у штаб-квартиры Королевского конно-гвардейского полка в Лондоне.
Путин в кабине стратегического бомбардировщика Ту-160 "Павел Таран", на котором он вылетел с аэродрома Чкаловский в район учений стратегической дальней авиации и Северного флота.
Путин в кабине стратегического бомбардировщика Ту-160 "Павел Таран", на котором он вылетел с аэродрома Чкаловский в район учений стратегической дальней авиации и Северного флота.
Путин, президент Франции Жак Ширак и президент США Джордж Буш (справа налево) во время официального фотографирования.
Путин, президент Франции Жак Ширак и президент США Джордж Буш (справа налево) во время официального фотографирования.
Премьер-министр Владимир Путин познакомил журналистов с тигренком, которого ему подарили на день рождения 7 октября. Самка амурского тигра, которой на тот момент было два с половиной месяца, позднее переедет из резиденции Ново-Огарево в зоопарк.
10 октября 2008 года
Премьер-министр Владимир Путин познакомил журналистов с тигренком, которого ему подарили на день рождения 7 октября. Самка амурского тигра, которой на тот момент было два с половиной месяца, позднее переедет из резиденции Ново-Огарево в зоопарк.
10 октября 2008 года
Президент Владимир Путин и первый заместитель председателя правительства Дмитрий Медведев (слева направо) во время концерта на Васильевском спуске, посвященного президентским выборам.
2 марта 2008 года
Президент Владимир Путин и первый заместитель председателя правительства Дмитрий Медведев (слева направо) во время концерта на Васильевском спуске, посвященного президентским выборам.
2 марта 2008 года
Премьер-министр Владимир Путин во время поездки по новой трассе Чита — Хабаровск на машине "Лада Калина".
27 августа 2010 года
Премьер-министр Владимир Путин во время поездки по новой трассе Чита — Хабаровск на машине "Лада Калина".
27 августа 2010 года
Президент Владимир Путин на рыбалке в Красноярском крае.
20 июля 2013 года
Президент Владимир Путин на рыбалке в Красноярском крае.
20 июля 2013 года
Путин на торжественной церемонии зажжения чаши олимпийского огня на Красной площади.
Путин на торжественной церемонии зажжения чаши олимпийского огня на Красной площади.
Путин (второй справа на первом плане) в Кремле на церемонии подписания договора о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании новых российских субъектов. Слева направо — премьер-министр Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, справа —глава Севастополя Алексей Чалый.
18 марта 2014 года
Путин (второй справа на первом плане) в Кремле на церемонии подписания договора о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании новых российских субъектов. Слева направо — премьер-министр Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, справа —глава Севастополя Алексей Чалый.
18 марта 2014 года
Путин наблюдает за демонстрационными полетами пилотажных групп во время посещения XIII Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в подмосковном Жуковском.
18 июля 2017 года
Путин наблюдает за демонстрационными полетами пилотажных групп во время посещения XIII Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в подмосковном Жуковском.
18 июля 2017 года
Путин во время посещения пещеры Ледника полярных летчиков на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.
29 марта 2017 года
Путин во время посещения пещеры Ледника полярных летчиков на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.
29 марта 2017 года
Путин во время телефонного разговора с патриархом Константинопольским Варфоломеем из своей резиденции в Анкаре.
3 апреля 2018 года
Путин во время телефонного разговора с патриархом Константинопольским Варфоломеем из своей резиденции в Анкаре.
3 апреля 2018 года
Путин и президент США Дональд Трамп (слева) на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки.
16 июля 2018 года
Путин и президент США Дональд Трамп (слева) на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки.
16 июля 2018 года
Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в резиденции правительства ФРГ Мезеберг.
18 августа 2018 года
Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в резиденции правительства ФРГ Мезеберг.
18 августа 2018 года
Путин и председатель КНР Си Цзиньпин (слева) во время посещения выставки в рамках ВЭФ "Улица Дальнего Востока" на набережной Дальневосточного федерального университета на острове Русский.
11 сентября 2018 года
Путин и председатель КНР Си Цзиньпин (слева) во время посещения выставки в рамках ВЭФ "Улица Дальнего Востока" на набережной Дальневосточного федерального университета на острове Русский.
11 сентября 2018 года
Путин производит традиционный полуденный выстрел из пушки во время прогулки по Петропавловской крепости.
7 января 2019 года
Путин производит традиционный полуденный выстрел из пушки во время прогулки по Петропавловской крепости.
7 января 2019 года
Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время катания на лыжах.
13 февраля 2019 года
Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время катания на лыжах.
13 февраля 2019 года
Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019.
27 августа 2019 года
Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019.
27 августа 2019 года
Путин на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма с Россией.
18 марта 2021 года
Путин на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма с Россией.
18 марта 2021 года
Путин выступает перед работниками космодрома Восточный в сборочном цехе ракеты-носителя.
12 апреля 2022 года
Путин выступает перед работниками космодрома Восточный в сборочном цехе ракеты-носителя.
12 апреля 2022 года
Путин после подписания договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Слева направо — глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо и глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Справа налево — глава ЛНР Леонид Пасечник и глава ДНР Денис Пушилин.
30 сентября 2022 года
Путин после подписания договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Слева направо — глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо и глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Справа налево — глава ЛНР Леонид Пасечник и глава ДНР Денис Пушилин.
30 сентября 2022 года
Путин во время обращения к подразделениям Министерства обороны, Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии), Министерства внутренних дел (МВД), Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Федеральной службы охраны (ФСО), которые обеспечили соблюдение порядка и законности во время мятежа.
27 июня 2023 года
Путин во время обращения к подразделениям Министерства обороны, Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии), Министерства внутренних дел (МВД), Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Федеральной службы охраны (ФСО), которые обеспечили соблюдение порядка и законности во время мятежа.
27 июня 2023 года
Путин общается с девочкой из Дагестана Раисат Акиповой в рабочем кабинете в Кремле.
4 июля 2023 года
Путин общается с девочкой из Дагестана Раисат Акиповой в рабочем кабинете в Кремле.
4 июля 2023 года
Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси (справа) на встрече в Москве.
7 декабря 2023 года
Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси (справа) на встрече в Москве.
7 декабря 2023 года
Путин посещает 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны в Торжке.
27 марта 2024 года
Путин посещает 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны в Торжке.
27 марта 2024 года
Избранный президент России Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле.
7 мая 2024 года
Избранный президент России Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле.
7 мая 2024 года
Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (справа) во время государственного приема от имени лидера КНДР в честь российского лидера в Доме приемов "Моннангван".
19 июня 2024 года
Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (справа) во время государственного приема от имени лидера КНДР в честь российского лидера в Доме приемов "Моннангван".
19 июня 2024 года
Путин и командир 1-го батальона 30-го мотострелкового полка 14-го армейского корпуса Александр Данилов в клинике при Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. Данилов в течение двух недель командовал обороной поселка Малая Локня в Курской области. Президент подпишет указ о присвоении ему звания Героя России. На втором плане: статс-секретарь — заместитель министра обороны, руководитель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева и начальник Военно-медицинской академии Евгений Крюков.
12 сентября 2024 года
Путин и командир 1-го батальона 30-го мотострелкового полка 14-го армейского корпуса Александр Данилов в клинике при Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. Данилов в течение двух недель командовал обороной поселка Малая Локня в Курской области. Президент подпишет указ о присвоении ему звания Героя России. На втором плане: статс-секретарь — заместитель министра обороны, руководитель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева и начальник Военно-медицинской академии Евгений Крюков.
12 сентября 2024 года
Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе.
19 декабря 2024 года
Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе.
19 декабря 2024 года