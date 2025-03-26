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Четверть века у руля: яркие моменты работы Владимира Путина - РИА Новости, 26.03.2025
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17:26 26.03.2025 (обновлено: 18:08 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/putin-2007499970.html
Четверть века у руля: яркие моменты работы Владимира Путина
Четверть века у руля: яркие моменты работы Владимира Путина - РИА Новости, 26.03.2025
Четверть века у руля: яркие моменты работы Владимира Путина
Исполняется 25 лет с момента избрания Владимира Путина на первый президентский срок. Яркие кадры — в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, россия, сша, республика крым, владимир путин, джек стро, тони блэр, дальневосточный федеральный университет, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ту-160м
Фото, Россия, США, Республика Крым, Владимир Путин, Джек Стро, Тони Блэр, Дальневосточный федеральный университет, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ту-160М

Четверть века у руля: яркие моменты работы Владимира Путина

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Дзен
Исполняется 25 лет с момента избрания Владимира Путина на первый президентский срок. Яркие кадры — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Администрация Президента России

Владимир Путин и Борис Ельцин.

Владимир Путин и Борис Ельцин

Владимир Путин и Борис Ельцин.

© Фото : Администрация Президента России
1 из 31
© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанк

Исполняющий обязанности президента России Владимир Путин на ходовом мостике атомной подводной лодки "Карелия" во время поездки на базу подводных лодок в Североморске Мурманской области.

Исполняющий обязанности президента России Владимир Путин на ходовом мостике атомной подводной лодки Карелия во время своей поездки на базу подводных лодок в Североморске в Мурманской области

Исполняющий обязанности президента России Владимир Путин на ходовом мостике атомной подводной лодки "Карелия" во время поездки на базу подводных лодок в Североморске Мурманской области.

© РИА Новости / Владимир Родионов
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2 из 31
© РИА Новости / Алексей Панов | Перейти в медиабанк

Государственный визит президента Владимира Путина в Великобританию. Королева Елизавета Вторая официально представляет ему премьер-министра Тони Блэра, глав МИД и МВД Джека Стро и Дэвида Бланкетта, лорд-мэра лондонского Сити Гевина Артура, начальника Главного штаба Вооруженных сил Великобритании генерала Майкла Уолкера и других официальных лиц на торжественной церемонии встречи российского лидера у штаб-квартиры Королевского конно-гвардейского полка в Лондоне.

Официальный визит президента России Владимира Путина в Лондон, 2003 год

Государственный визит президента Владимира Путина в Великобританию. Королева Елизавета Вторая официально представляет ему премьер-министра Тони Блэра, глав МИД и МВД Джека Стро и Дэвида Бланкетта, лорд-мэра лондонского Сити Гевина Артура, начальника Главного штаба Вооруженных сил Великобритании генерала Майкла Уолкера и других официальных лиц на торжественной церемонии встречи российского лидера у штаб-квартиры Королевского конно-гвардейского полка в Лондоне.

© РИА Новости / Алексей Панов
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3 из 31
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Путин в кабине стратегического бомбардировщика Ту-160 "Павел Таран", на котором он вылетел с аэродрома Чкаловский в район учений стратегической дальней авиации и Северного флота.

Президент России Владимир Путин в кабине стратегического бомбардировщика Ту-160 Павел Таран

Путин в кабине стратегического бомбардировщика Ту-160 "Павел Таран", на котором он вылетел с аэродрома Чкаловский в район учений стратегической дальней авиации и Северного флота.

© РИА Новости / Владимир Родионов
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4 из 31
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Путин, президент Франции Жак Ширак и президент США Джордж Буш (справа налево) во время официального фотографирования.

Президент России Владимир Путин, президент Франции Жак Ширак и президент США Джордж Буш (справа налево) во время официального фотографирования

Путин, президент Франции Жак Ширак и президент США Джордж Буш (справа налево) во время официального фотографирования.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Владимир Путин познакомил журналистов с тигренком, которого ему подарили на день рождения 7 октября. Самка амурского тигра, которой на тот момент было два с половиной месяца, позднее переедет из резиденции Ново-Огарево в зоопарк.

10 октября 2008 года

Премьер-министр России Владимир Путин познакомил журналистов с тигренком, которого ему подарили на день рождения 7 октября; 2,5-месячная самка амурского тигра скоро переедет из резиденции Ново-Огарево в зоопарк

Премьер-министр Владимир Путин познакомил журналистов с тигренком, которого ему подарили на день рождения 7 октября. Самка амурского тигра, которой на тот момент было два с половиной месяца, позднее переедет из резиденции Ново-Огарево в зоопарк.

10 октября 2008 года

© РИА Новости / Алексей Никольский
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6 из 31
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Президент Владимир Путин и первый заместитель председателя правительства Дмитрий Медведев (слева направо) во время концерта на Васильевском спуске, посвященного президентским выборам.

2 марта 2008 года

 Президент России Владимир Путин и первый заместитель председателя правительства России Дмитрий Медведев (слева направо) во время концерта на Васильевском спуске, посвященного президентским выборам

Президент Владимир Путин и первый заместитель председателя правительства Дмитрий Медведев (слева направо) во время концерта на Васильевском спуске, посвященного президентским выборам.

2 марта 2008 года

© РИА Новости / Владимир Родионов
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Премьер-министр Владимир Путин во время поездки по новой трассе Чита — Хабаровск на машине "Лада Калина".

27 августа 2010 года

Председатель правительства России Владимир Путин во время поездки по новой трассе Чита — Хабаровск на машине Лада Калина

Премьер-министр Владимир Путин во время поездки по новой трассе Чита — Хабаровск на машине "Лада Калина".

27 августа 2010 года

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Владимир Путин на рыбалке в Красноярском крае.

20 июля 2013 года

Президент России Владимир Путин во время рыбалки в Красноярском крае

Президент Владимир Путин на рыбалке в Красноярском крае.

20 июля 2013 года

© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин на торжественной церемонии зажжения чаши олимпийского огня на Красной площади.

Президент России Владимир Путин во время торжественной церемонии зажжения чаши олимпийского огня на Красной площади

Путин на торжественной церемонии зажжения чаши олимпийского огня на Красной площади.

© РИА Новости / Александр Вильф
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Путин (второй справа на первом плане) в Кремле на церемонии подписания договора о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании новых российских субъектов. Слева направо — премьер-министр Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, справа —глава Севастополя Алексей Чалый.

18 марта 2014 года

Подписание Договора между Россией и Республикой Крым о принятии в России Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.

Путин (второй справа на первом плане) в Кремле на церемонии подписания договора о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании новых российских субъектов. Слева направо — премьер-министр Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, справа —глава Севастополя Алексей Чалый.

18 марта 2014 года

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Путин наблюдает за демонстрационными полетами пилотажных групп во время посещения XIII Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в подмосковном Жуковском.

18 июля 2017 года

Президент России Владимир Путин наблюдает за демонстрационными полетами пилотажных групп во время посещения XIII Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в подмосковном Жуковском

Путин наблюдает за демонстрационными полетами пилотажных групп во время посещения XIII Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в подмосковном Жуковском.

18 июля 2017 года

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанк

Путин во время посещения пещеры Ледника полярных летчиков на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.

29 марта 2017 года

Президент России Владимир Путин во время посещения пещеры Ледника полярных летчиков на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа

Путин во время посещения пещеры Ледника полярных летчиков на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.

29 марта 2017 года

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин во время телефонного разговора с патриархом Константинопольским Варфоломеем из своей резиденции в Анкаре.

3 апреля 2018 года

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с патриархом Константинопольским Варфоломеем из своей резиденции в Анкаре

Путин во время телефонного разговора с патриархом Константинопольским Варфоломеем из своей резиденции в Анкаре.

3 апреля 2018 года

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин и президент США Дональд Трамп (слева) на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки.

16 июля 2018 года

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (слева) на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки

Путин и президент США Дональд Трамп (слева) на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки.

16 июля 2018 года

© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в резиденции правительства ФРГ Мезеберг.

18 августа 2018 года

Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в резиденции правительства ФРГ Мезеберг

Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в резиденции правительства ФРГ Мезеберг.

18 августа 2018 года

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин и председатель КНР Си Цзиньпин (слева) во время посещения выставки в рамках ВЭФ "Улица Дальнего Востока" на набережной Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

11 сентября 2018 года

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин (слева) во время посещения выставки в рамках ВЭФ Улица Дальнего Востока на набережной Дальневосточного федерального университета на острове Русский

Путин и председатель КНР Си Цзиньпин (слева) во время посещения выставки в рамках ВЭФ "Улица Дальнего Востока" на набережной Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

11 сентября 2018 года

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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17 из 31
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанк

Путин производит традиционный полуденный выстрел из пушки во время прогулки по Петропавловской крепости.

7 января 2019 года

Президент России Владимир Путин производит традиционный полуденный выстрел из пушки во время прогулки по Петропавловской крепости

Путин производит традиционный полуденный выстрел из пушки во время прогулки по Петропавловской крепости.

7 января 2019 года

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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18 из 31
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время катания на лыжах.

13 февраля 2019 года

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время катания на лыжах

Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время катания на лыжах.

13 февраля 2019 года

© РИА Новости / Валерий Мельников
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19 из 31
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019.

27 августа 2019 года

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019

Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019.

27 августа 2019 года

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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20 из 31
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Путин на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма с Россией.

18 марта 2021 года

Президент России Владимир Путин на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма и России

Путин на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма с Россией.

18 марта 2021 года

© РИА Новости / Евгений Биятов
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21 из 31
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк

Путин выступает перед работниками космодрома Восточный в сборочном цехе ракеты-носителя.

12 апреля 2022 года

Президент России Владимир Путин выступает перед работниками космодрома Восточный в сборочном цехе ракеты-носителя

Путин выступает перед работниками космодрома Восточный в сборочном цехе ракеты-носителя.

12 апреля 2022 года

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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22 из 31
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Путин после подписания договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Слева направо — глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо и глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Справа налево — глава ЛНР Леонид Пасечник и глава ДНР Денис Пушилин.

30 сентября 2022 года

Церемония подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле

Путин после подписания договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Слева направо — глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо и глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Справа налево — глава ЛНР Леонид Пасечник и глава ДНР Денис Пушилин.

30 сентября 2022 года

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

Путин во время обращения к подразделениям Министерства обороны, Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии), Министерства внутренних дел (МВД), Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Федеральной службы охраны (ФСО), которые обеспечили соблюдение порядка и законности во время мятежа.

27 июня 2023 года

Обращение президента России В. Путина к подразделениям Минобороны, Росгвардии, МВД, ФСБ и ФСО

Путин во время обращения к подразделениям Министерства обороны, Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии), Министерства внутренних дел (МВД), Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Федеральной службы охраны (ФСО), которые обеспечили соблюдение порядка и законности во время мятежа.

27 июня 2023 года

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанк

Путин общается с девочкой из Дагестана Раисат Акиповой в рабочем кабинете в Кремле.

4 июля 2023 года

Президент России Владимир Путин общается с девочкой из Дагестана Раисат Акиповой в своем рабочем кабинете в Кремле

Путин общается с девочкой из Дагестана Раисат Акиповой в рабочем кабинете в Кремле.

4 июля 2023 года

© РИА Новости / Александр Казаков
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25 из 31
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси (справа) на встрече в Москве.

7 декабря 2023 года

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси (справа) во время встречи в Москве

Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси (справа) на встрече в Москве.

7 декабря 2023 года

© РИА Новости / Павел Бедняков
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26 из 31
© РИА Новости / POOL/Михаил Метцель | Перейти в медиабанк

Путин посещает 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны в Торжке.

27 марта 2024 года

Президент России Владимир Путин посещает 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны Российской Федерации в Торжке

Путин посещает 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны в Торжке.

27 марта 2024 года

© РИА Новости / POOL/Михаил Метцель
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27 из 31
© РИА Новости / POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанк

Избранный президент России Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле.

7 мая 2024 года

Инаугурация президента России Владимира Путина

Избранный президент России Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле.

7 мая 2024 года

© РИА Новости / POOL/Сергей Савостьянов
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28 из 31
© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов | Перейти в медиабанк

Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (справа) во время государственного приема от имени лидера КНДР в честь российского лидера в Доме приемов "Моннангван".

19 июня 2024 года

Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын

Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (справа) во время государственного приема от имени лидера КНДР в честь российского лидера в Доме приемов "Моннангван".

19 июня 2024 года

© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов
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© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанк

Путин и командир 1-го батальона 30-го мотострелкового полка 14-го армейского корпуса Александр Данилов в клинике при Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. Данилов в течение двух недель командовал обороной поселка Малая Локня в Курской области. Президент подпишет указ о присвоении ему звания Героя России. На втором плане: статс-секретарь — заместитель министра обороны, руководитель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева и начальник Военно-медицинской академии Евгений Крюков.

12 сентября 2024 года

Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург

Путин и командир 1-го батальона 30-го мотострелкового полка 14-го армейского корпуса Александр Данилов в клинике при Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. Данилов в течение двух недель командовал обороной поселка Малая Локня в Курской области. Президент подпишет указ о присвоении ему звания Героя России. На втором плане: статс-секретарь — заместитель министра обороны, руководитель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева и начальник Военно-медицинской академии Евгений Крюков.

12 сентября 2024 года

© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев
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30 из 31
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе.

19 декабря 2024 года

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе.

19 декабря 2024 года

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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ФотоРоссияСШАРеспублика КрымВладимир ПутинДжек СтроТони БлэрДальневосточный федеральный университетФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ту-160М
 
 
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