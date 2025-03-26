Четверть века у руля: яркие моменты работы Владимира Путина

Премьер-министр Владимир Путин познакомил журналистов с тигренком, которого ему подарили на день рождения 7 октября. Самка амурского тигра, которой на тот момент было два с половиной месяца, позднее переедет из резиденции Ново-Огарево в зоопарк.

10 октября 2008 года