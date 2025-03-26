https://ria.ru/20250326/putin-2007487529.html

Путин осмотрел выставки "Путешествие по России" и "Рождение масштаба"

Путин осмотрел выставки "Путешествие по России" и "Рождение масштаба" - РИА Новости, 26.03.2025

Путин осмотрел выставки "Путешествие по России" и "Рождение масштаба"

Президент РФ Владимир Путин в среду в национальном центре "Россия" осмотрел выставки "Путешествие по России" и "Рождение масштаба", посвященные федеральным... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T16:27:00+03:00

2025-03-26T16:27:00+03:00

2025-03-26T19:39:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду в национальном центре "Россия" осмотрел выставки "Путешествие по России" и "Рождение масштаба", посвященные федеральным округам РФ и российской архитектуре и градостроительству. Глава государства в среду приехал в национальный центр "Россия", где проходит съезд "Движения первых". Глава государства ознакомился с представленной в центре экспозицией "Путешествие по России", посвященной федеральным округам страны: Дальневосточному, Сибирскому, Уральскому, Приволжскому, Центральному, Северо-Кавказскому, Южному, Северо-Западному. Площадь экспозиции составляет более 3 тысяч квадратных метров, ее строительство заняло 49 дней. "Многие экспонаты являются интерактивными, также используются VR-технологии с эффектом полного погружения. Завершает выставочное пространство цифровая "Зона сердца", где каждый посетитель может оставить свои впечатления на цифровой открытке, которая будет сохранена в истории национального центра "Россия", - сообщается в справочных материалах пресс-службы Кремля, подготовленных к мероприятию. Кроме того, на территории центра организована архитектурная выставка "Рождение масштаба". Она посвящена российской архитектуре и градостроительству. Экспозиция состоит из модулей, каждый из которых позволяет проследить развитие отечественного зодчества от уникальных образцов старинной архитектуры до масштабных проектов современности. "Среди экспонатов выставки деревянный собор в Кижах, гигантское деревянное судно беляна, "хоровод" сталинских высоток вокруг Кремля, нереализованный проект Дворца Советов, монументальный проект "Башня Татлина" и многие другие творения архитектурной мысли", - сообщается в справочных материалах. На выставке представлены как собственные экспонаты центра "Россия", так и экспонаты, предоставленные музеями и частными коллекционерами страны. Также на выставке представлен креативный модуль — детские архитектурные мастерские, где юные посетители могут разрабатывать собственные проекты городов будущего.

https://ria.ru/20250326/turpotok-2007430451.html

https://realty.ria.ru/20250303/natsstandart-2002683867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на выставке в Национальном центре "Россия" Путин на выставке в Национальном центре "Россия" 2025-03-26T16:27 true PT0M18S

Путин на выставке "Рождение масштаба" Президент ознакомился с выставкой «Рождение масштаба», посвящённой российской архитектуре и градостроительству. Экспозиция представлена в нескольких тематических блоках и позволяет проследить развитие отечественного зодчества от уникальных образцов старинной архитектуры до масштабных проектов современности. 2025-03-26T16:27 true PT1M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, уральский, кижи, владимир путин, общество