Путин приехал в Национальный центр "Россия"
Путин приехал в Национальный центр "Россия", где пройдет съезд "Движения первых"
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения Национального центра "Россия". 26 марта 2025
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Национального центра "Россия". 26 марта 2025
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин приехал в национальный центр "Россия", передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства проведет заседание наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" и выступит на открытии съезда организации.
Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, на заседании набсовета ожидается предметный разговор по вопросам воспитания детей и молодежи.
Национальный центр "Россия" открылся на площадке "Экспоцентра" в День народного единства 4 ноября прошлого года научно-фантастическим симпозиумом "Создавая будущее", который посетили более шести тысяч человек из 101 страны.
В начале марта на территории центра появились две новые экспозиции: "Путешествие по России" и "Рождение масштаба".