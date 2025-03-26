https://ria.ru/20250326/putin-2007478429.html

Путин приехал в Национальный центр "Россия"

Путин приехал в Национальный центр "Россия" - РИА Новости, 26.03.2025

Путин приехал в Национальный центр "Россия"

Президент Владимир Путин приехал в национальный центр "Россия", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T16:07:00+03:00

2025-03-26T16:07:00+03:00

2025-03-26T18:24:00+03:00

владимир путин

общество

россия

экспоцентр

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин приехал в национальный центр "Россия", передает корреспондент РИА Новости.Глава государства проведет заседание наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" и выступит на открытии съезда организации.Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, на заседании набсовета ожидается предметный разговор по вопросам воспитания детей и молодежи.Национальный центр "Россия" открылся на площадке "Экспоцентра" в День народного единства 4 ноября прошлого года научно-фантастическим симпозиумом "Создавая будущее", который посетили более шести тысяч человек из 101 страны.В начале марта на территории центра появились две новые экспозиции: "Путешествие по России" и "Рождение масштаба".

https://ria.ru/20250322/zajavki-2006690564.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владимир путин, общество, россия, экспоцентр, дмитрий песков