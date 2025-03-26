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Путин приехал в Национальный центр "Россия" - РИА Новости, 26.03.2025
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16:07 26.03.2025 (обновлено: 18:24 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/putin-2007478429.html
Путин приехал в Национальный центр "Россия"
Путин приехал в Национальный центр "Россия" - РИА Новости, 26.03.2025
Путин приехал в Национальный центр "Россия"
Президент Владимир Путин приехал в национальный центр "Россия", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T16:07:00+03:00
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владимир путин
общество
россия
экспоцентр
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин приехал в национальный центр "Россия", передает корреспондент РИА Новости.Глава государства проведет заседание наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" и выступит на открытии съезда организации.Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, на заседании набсовета ожидается предметный разговор по вопросам воспитания детей и молодежи.Национальный центр "Россия" открылся на площадке "Экспоцентра" в День народного единства 4 ноября прошлого года научно-фантастическим симпозиумом "Создавая будущее", который посетили более шести тысяч человек из 101 страны.В начале марта на территории центра появились две новые экспозиции: "Путешествие по России" и "Рождение масштаба".
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владимир путин, общество, россия, экспоцентр, дмитрий песков
Владимир Путин, Общество, Россия, Экспоцентр, Дмитрий Песков
Путин приехал в Национальный центр "Россия"

Путин приехал в Национальный центр "Россия", где пройдет съезд "Движения первых"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения Национального центра "Россия". 26 марта 2025
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Национального центра Россия. 26 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения Национального центра "Россия". 26 марта 2025
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин приехал в национальный центр "Россия", передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства проведет заседание наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" и выступит на открытии съезда организации.
Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, на заседании набсовета ожидается предметный разговор по вопросам воспитания детей и молодежи.
Национальный центр "Россия" открылся на площадке "Экспоцентра" в День народного единства 4 ноября прошлого года научно-фантастическим симпозиумом "Создавая будущее", который посетили более шести тысяч человек из 101 страны.
В начале марта на территории центра появились две новые экспозиции: "Путешествие по России" и "Рождение масштаба".
Движение первых - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
В конкурсе "Движения первых" примут участие более 20 тысяч команд
22 марта, 18:57
 
Владимир ПутинОбществоРоссияЭкспоцентрДмитрий Песков
 
 
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