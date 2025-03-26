Рейтинг@Mail.ru
Times назвала сделку по Черному морю победой Путина - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 26.03.2025 (обновлено: 14:17 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/putin-2007448258.html
Times назвала сделку по Черному морю победой Путина
Times назвала сделку по Черному морю победой Путина - РИА Новости, 26.03.2025
Times назвала сделку по Черному морю победой Путина
Одной из главных тем, обсуждаемых мировыми СМИ, стало соглашение по Черному морю, достигнутое по итогам встречи делегаций РФ и США в Саудовской Аравии, газеты... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:16:00+03:00
2025-03-26T14:17:00+03:00
россия
украина
черное море
владимир путин
дональд трамп
оон
россельхозбанк
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837122385_0:156:3085:1891_1920x0_80_0_0_0ae30b34727765ce155d22ebb26b3e81.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Одной из главных тем, обсуждаемых мировыми СМИ, стало соглашение по Черному морю, достигнутое по итогам встречи делегаций РФ и США в Саудовской Аравии, газеты отмечают, что договоренность стала победой президента России Владимира Путина, многие СМИ также указывают на то, что она может стать значительным шагом на пути к мирным переговорам по Украине. На официальном сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не исполняли свои обязательства. ДОЛГОЖДАННОЕ, НО ПРОТИВОРЕЧИВОЕ СОГЛАШЕНИЕ "Договоренность с большими рисками и множеством вопросов", - так высказалась о соглашении в Черном море испанская газета Pais. При этом издание отмечает, что почти до последнего не было ясно, удастся ли сторонам договориться, зато конец "мыльной оперы" в Эр-Рияде "ошеломил". "Вашингтон пошел на решительный шаг, проигнорировав возражения Украины", - отмечает Pais. Другая испанская газета Vanguardia сравнила встречи делегаций трех стран с "марафонскими сессиями" из-за их продолжительности. "В целом, это долгожданное развитие событий, хотя пока еще слишком рано говорить о том, кто выиграет больше всего", - говорится в статье британского издания Telegraph, которое при этом считает, что "прекращение огня, скорее всего, будет хрупким". "(Соглашение - ред.) оставляет много вопросов без ответов, так как в нем говорится о "способствовании навигации", однако что случится с военными судами, расположенными в Черном море? Еще один вопрос, поднятый этим прекращением огня, заключается в том, согласятся ли европейцы и позволят ли России ослабить санкции в отношении морских судов", - такими вопросам задается другая испанская газета Mundo. ПОБЕДА ПУТИНА И ПРИЕМУЩЕСТВА ДЛЯ РФ "Соглашение о перемирии в Черном море будет победой для Путина", - статью с таким заголовком публикует британская газета Times. Издание отмечает, что, если Россия получит уступки, например, в виде отмены санкций, это будет считаться крупной победой для российского лидера, и "может привести к последующему снятию других санкций". "Кажется, что Россия получит больше, чем Украина, от прекращения огня в море и возможном запрете на удары по энергетическим объектам", - добавляет Times. "Сделка по прекращению огня на Украине выглядит как список пожеланий России с американским бантом", - сетует британская Guardian. "Новое соглашение позволит России возобновить экспорт сельскохозяйственной продукции и удобрений через Черное море", - отмечает финская газета Ilta-Sanomat. "Частичное прекращение огня не позволит Украине наносить удары по объектам добычи и экспорта российской нефти", - пишет американское издание Washington Post. А испанская Mundo, в свою очередь, отмечает, что соглашение "ликвидирует главный инструмент Украины: возможность навредить продаже российской нефти по морю". ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ШАГ НА ПУТИ К ПЕРЕГОВОРАМ Ряд западных СМИ обратили вниманием на то, что достигнутое соглашение в значительной степени может поспособствовать прекращению огня в украинском конфликте, а также устраняет одно из препятствий на пути к мирным переговорам. "Переговоры, состоявшиеся в понедельник в Саудовской Аравии между российскими и американскими чиновниками по конфликту на Украине, не привели к прекращению огня, которого желал (американский лидер - ред.) Дональд Трамп, но могут привести к прекращению боевых действий в Черном море", - пишет французская газета Figaro. "Во вторник Белый дом объявил о достижении отдельных соглашений с Россией и Украиной, обеспечивающих "безопасную навигацию" в Черном море, что устраняет крупное препятствие для мирных переговоров между двумя странами", - пишет американская газета Politico. Другое американское издание New York Times отмечает, что, "если США выполнят требования России, это станет первым шагом к отмене санкций против российской экономики, что ощутимо изменит политику Запада по усилению давления на Кремль и его финансовую систему". Газета также называет соглашение "первым значительным шагом к прекращению огня за три года". ВОЗМОЖНОСТЬ КОНФЛИТКА С ЕВРОПОЙ "Это заявление, сделанное после двухдневных переговоров с участием США, России и Украины, создает почву для потенциальной конфронтации между Америкой и ее союзниками в Европе", - пишет американская газета Wall Street Journal. По мнению Guardian, договоренность Москвы и Вашингтона указывает на серьезную переориентацию дипломатии вокруг Украины и еще большую изоляцию Европы в этом вопросе. "Европейцы, которые настороженно относятся к любой инициативе Вашингтона по санкциям до заключения официального мирного соглашения, на данный момент отстранены от российско-американских дискуссий", - подчеркивает французская газета Monde.
https://ria.ru/20250324/zakharova-2006983082.html
https://ria.ru/20250324/peskov-2006920210.html
https://ria.ru/20250326/peskov-2007417910.html
https://ria.ru/20250326/peskov-2007405859.html
https://ria.ru/20250325/turtsiya-2007229322.html
https://ria.ru/20250326/parizh-2007396464.html
россия
украина
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837122385_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_3283409da75f6242ccc4a33c10891d28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, черное море, владимир путин, дональд трамп, оон, россельхозбанк, politico, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире
Россия, Украина, Черное море, Владимир Путин, Дональд Трамп, ООН, Россельхозбанк, Politico, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире
Times назвала сделку по Черному морю победой Путина

Times: соглашение о перемирии в Черном море будет победой для Путина

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкКорабли Черноморского флота
Корабли Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Корабли Черноморского флота. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Одной из главных тем, обсуждаемых мировыми СМИ, стало соглашение по Черному морю, достигнутое по итогам встречи делегаций РФ и США в Саудовской Аравии, газеты отмечают, что договоренность стала победой президента России Владимира Путина, многие СМИ также указывают на то, что она может стать значительным шагом на пути к мирным переговорам по Украине.
На официальном сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Захарова прокомментировала переговоры России и США в Эр-Рияде
24 марта, 15:40
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не исполняли свои обязательства.
ДОЛГОЖДАННОЕ, НО ПРОТИВОРЕЧИВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
"Договоренность с большими рисками и множеством вопросов", - так высказалась о соглашении в Черном море испанская газета Pais.
При этом издание отмечает, что почти до последнего не было ясно, удастся ли сторонам договориться, зато конец "мыльной оперы" в Эр-Рияде "ошеломил".
Обстановка у отеля в Эр-Рияде, где проходят российско-американские переговоры - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Песков рассказал об обсуждении в Эр-Рияде черноморской инициативы
24 марта, 12:42
"Вашингтон пошел на решительный шаг, проигнорировав возражения Украины", - отмечает Pais.
Другая испанская газета Vanguardia сравнила встречи делегаций трех стран с "марафонскими сессиями" из-за их продолжительности.
"В целом, это долгожданное развитие событий, хотя пока еще слишком рано говорить о том, кто выиграет больше всего", - говорится в статье британского издания Telegraph, которое при этом считает, что "прекращение огня, скорее всего, будет хрупким".
"(Соглашение - ред.) оставляет много вопросов без ответов, так как в нем говорится о "способствовании навигации", однако что случится с военными судами, расположенными в Черном море? Еще один вопрос, поднятый этим прекращением огня, заключается в том, согласятся ли европейцы и позволят ли России ослабить санкции в отношении морских судов", - такими вопросам задается другая испанская газета Mundo.
Москва - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
В Кремле высказались о Черноморской инициативе
Вчера, 13:04
ПОБЕДА ПУТИНА И ПРИЕМУЩЕСТВА ДЛЯ РФ
"Соглашение о перемирии в Черном море будет победой для Путина", - статью с таким заголовком публикует британская газета Times.
Издание отмечает, что, если Россия получит уступки, например, в виде отмены санкций, это будет считаться крупной победой для российского лидера, и "может привести к последующему снятию других санкций".
"Кажется, что Россия получит больше, чем Украина, от прекращения огня в море и возможном запрете на удары по энергетическим объектам", - добавляет Times.
"Сделка по прекращению огня на Украине выглядит как список пожеланий России с американским бантом", - сетует британская Guardian.
"Новое соглашение позволит России возобновить экспорт сельскохозяйственной продукции и удобрений через Черное море", - отмечает финская газета Ilta-Sanomat.
"Частичное прекращение огня не позволит Украине наносить удары по объектам добычи и экспорта российской нефти", - пишет американское издание Washington Post. А испанская Mundo, в свою очередь, отмечает, что соглашение "ликвидирует главный инструмент Украины: возможность навредить продаже российской нефти по морю".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Песков рассказал о реализации Черноморской инициативы
Вчера, 12:41
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ШАГ НА ПУТИ К ПЕРЕГОВОРАМ
Ряд западных СМИ обратили вниманием на то, что достигнутое соглашение в значительной степени может поспособствовать прекращению огня в украинском конфликте, а также устраняет одно из препятствий на пути к мирным переговорам.
"Переговоры, состоявшиеся в понедельник в Саудовской Аравии между российскими и американскими чиновниками по конфликту на Украине, не привели к прекращению огня, которого желал (американский лидер - ред.) Дональд Трамп, но могут привести к прекращению боевых действий в Черном море", - пишет французская газета Figaro.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Источник: Турция готова внести вклад в переговоры по Черному морю
25 марта, 16:30
"Во вторник Белый дом объявил о достижении отдельных соглашений с Россией и Украиной, обеспечивающих "безопасную навигацию" в Черном море, что устраняет крупное препятствие для мирных переговоров между двумя странами", - пишет американская газета Politico.
Другое американское издание New York Times отмечает, что, "если США выполнят требования России, это станет первым шагом к отмене санкций против российской экономики, что ощутимо изменит политику Запада по усилению давления на Кремль и его финансовую систему". Газета также называет соглашение "первым значительным шагом к прекращению огня за три года".
ВОЗМОЖНОСТЬ КОНФЛИТКА С ЕВРОПОЙ
"Это заявление, сделанное после двухдневных переговоров с участием США, России и Украины, создает почву для потенциальной конфронтации между Америкой и ее союзниками в Европе", - пишет американская газета Wall Street Journal.
По мнению Guardian, договоренность Москвы и Вашингтона указывает на серьезную переориентацию дипломатии вокруг Украины и еще большую изоляцию Европы в этом вопросе.
"Европейцы, которые настороженно относятся к любой инициативе Вашингтона по санкциям до заключения официального мирного соглашения, на данный момент отстранены от российско-американских дискуссий", - подчеркивает французская газета Monde.
Южное побережье Керченского полуострова - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
СМИ: "Коалиция желающих" обсудит в четверг размещение миссии в Черном море
Вчера, 12:20
 
РоссияУкраинаЧерное мореВладимир ПутинДональд ТрампООНРоссельхозбанкPoliticoПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала