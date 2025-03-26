https://ria.ru/20250326/putin-2007448258.html

Times назвала сделку по Черному морю победой Путина

Times назвала сделку по Черному морю победой Путина - РИА Новости, 26.03.2025

Times назвала сделку по Черному морю победой Путина

Одной из главных тем, обсуждаемых мировыми СМИ, стало соглашение по Черному морю, достигнутое по итогам встречи делегаций РФ и США в Саудовской Аравии, газеты... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T14:16:00+03:00

2025-03-26T14:16:00+03:00

2025-03-26T14:17:00+03:00

россия

украина

черное море

владимир путин

дональд трамп

оон

россельхозбанк

politico

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837122385_0:156:3085:1891_1920x0_80_0_0_0ae30b34727765ce155d22ebb26b3e81.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Одной из главных тем, обсуждаемых мировыми СМИ, стало соглашение по Черному морю, достигнутое по итогам встречи делегаций РФ и США в Саудовской Аравии, газеты отмечают, что договоренность стала победой президента России Владимира Путина, многие СМИ также указывают на то, что она может стать значительным шагом на пути к мирным переговорам по Украине. На официальном сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не исполняли свои обязательства. ДОЛГОЖДАННОЕ, НО ПРОТИВОРЕЧИВОЕ СОГЛАШЕНИЕ "Договоренность с большими рисками и множеством вопросов", - так высказалась о соглашении в Черном море испанская газета Pais. При этом издание отмечает, что почти до последнего не было ясно, удастся ли сторонам договориться, зато конец "мыльной оперы" в Эр-Рияде "ошеломил". "Вашингтон пошел на решительный шаг, проигнорировав возражения Украины", - отмечает Pais. Другая испанская газета Vanguardia сравнила встречи делегаций трех стран с "марафонскими сессиями" из-за их продолжительности. "В целом, это долгожданное развитие событий, хотя пока еще слишком рано говорить о том, кто выиграет больше всего", - говорится в статье британского издания Telegraph, которое при этом считает, что "прекращение огня, скорее всего, будет хрупким". "(Соглашение - ред.) оставляет много вопросов без ответов, так как в нем говорится о "способствовании навигации", однако что случится с военными судами, расположенными в Черном море? Еще один вопрос, поднятый этим прекращением огня, заключается в том, согласятся ли европейцы и позволят ли России ослабить санкции в отношении морских судов", - такими вопросам задается другая испанская газета Mundo. ПОБЕДА ПУТИНА И ПРИЕМУЩЕСТВА ДЛЯ РФ "Соглашение о перемирии в Черном море будет победой для Путина", - статью с таким заголовком публикует британская газета Times. Издание отмечает, что, если Россия получит уступки, например, в виде отмены санкций, это будет считаться крупной победой для российского лидера, и "может привести к последующему снятию других санкций". "Кажется, что Россия получит больше, чем Украина, от прекращения огня в море и возможном запрете на удары по энергетическим объектам", - добавляет Times. "Сделка по прекращению огня на Украине выглядит как список пожеланий России с американским бантом", - сетует британская Guardian. "Новое соглашение позволит России возобновить экспорт сельскохозяйственной продукции и удобрений через Черное море", - отмечает финская газета Ilta-Sanomat. "Частичное прекращение огня не позволит Украине наносить удары по объектам добычи и экспорта российской нефти", - пишет американское издание Washington Post. А испанская Mundo, в свою очередь, отмечает, что соглашение "ликвидирует главный инструмент Украины: возможность навредить продаже российской нефти по морю". ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ШАГ НА ПУТИ К ПЕРЕГОВОРАМ Ряд западных СМИ обратили вниманием на то, что достигнутое соглашение в значительной степени может поспособствовать прекращению огня в украинском конфликте, а также устраняет одно из препятствий на пути к мирным переговорам. "Переговоры, состоявшиеся в понедельник в Саудовской Аравии между российскими и американскими чиновниками по конфликту на Украине, не привели к прекращению огня, которого желал (американский лидер - ред.) Дональд Трамп, но могут привести к прекращению боевых действий в Черном море", - пишет французская газета Figaro. "Во вторник Белый дом объявил о достижении отдельных соглашений с Россией и Украиной, обеспечивающих "безопасную навигацию" в Черном море, что устраняет крупное препятствие для мирных переговоров между двумя странами", - пишет американская газета Politico. Другое американское издание New York Times отмечает, что, "если США выполнят требования России, это станет первым шагом к отмене санкций против российской экономики, что ощутимо изменит политику Запада по усилению давления на Кремль и его финансовую систему". Газета также называет соглашение "первым значительным шагом к прекращению огня за три года". ВОЗМОЖНОСТЬ КОНФЛИТКА С ЕВРОПОЙ "Это заявление, сделанное после двухдневных переговоров с участием США, России и Украины, создает почву для потенциальной конфронтации между Америкой и ее союзниками в Европе", - пишет американская газета Wall Street Journal. По мнению Guardian, договоренность Москвы и Вашингтона указывает на серьезную переориентацию дипломатии вокруг Украины и еще большую изоляцию Европы в этом вопросе. "Европейцы, которые настороженно относятся к любой инициативе Вашингтона по санкциям до заключения официального мирного соглашения, на данный момент отстранены от российско-американских дискуссий", - подчеркивает французская газета Monde.

https://ria.ru/20250324/zakharova-2006983082.html

https://ria.ru/20250324/peskov-2006920210.html

https://ria.ru/20250326/peskov-2007417910.html

https://ria.ru/20250326/peskov-2007405859.html

https://ria.ru/20250325/turtsiya-2007229322.html

https://ria.ru/20250326/parizh-2007396464.html

россия

украина

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, черное море, владимир путин, дональд трамп, оон, россельхозбанк, politico, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире