https://ria.ru/20250326/putin--2007479575.html
Путин осмотрел выставки в Национальном центре "Россия"
Путин осмотрел выставки в Национальном центре "Россия" - РИА Новости, 26.03.2025
Путин осмотрел выставки в Национальном центре "Россия"
Президент Владимир Путин осмотрел выставки в Национальном центре "Россия". РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T16:25:00+03:00
2025-03-26T16:25:00+03:00
2025-03-26T17:33:00+03:00
владимир путин
россия
общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин осмотрел выставки в Национальном центре "Россия".В центре сегодня проходит съезд наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых". Глава государства проведет заседание совета и выступит на открытии съезда.До начала мероприятия Путин ознакомился с экспозицией "Путешествие по России", посвященной федеральным округам: Дальневосточному, Сибирскому, Уральскому, Приволжскому, Центральному, Северо-Кавказскому, Южному и Северо-Западному.Площадь экспозиции составляет более трех тысяч квадратных метров, ее сооружение заняло 49 дней."Многие экспонаты являются интерактивными, также используются VR-технологии с эффектом полного погружения. Завершает выставочное пространство цифровая "Зона сердца", где каждый посетитель может оставить свои впечатления на цифровой открытке, которая будет сохранена в истории Национального центра "Россия", — говорится в справочных материалах пресс-службы Кремля, подготовленных к мероприятию.Кроме того, на территории центра проходит еще одна выставка — "Рождение масштаба". Она посвящена российской архитектуре и градостроительству. Экспозиция состоит из модулей, каждый из которых позволяет проследить развитие отечественного зодчества от уникальных образцов старинной архитектуры до масштабных проектов современности."Среди экспонатов выставки деревянный собор в Кижах, гигантское деревянное судно беляна, "хоровод" сталинских высоток вокруг Кремля, нереализованный проект Дворца Советов, монументальный проект "Башня Татлина" и многие другие творения архитектурной мысли", — поясняется в справочных материалах.На выставке представлены как собственные экспонаты центра "Россия", так и экземпляры, предоставленные музеями и частными коллекционерами. Есть там и креативный модуль — детские архитектурные мастерские, где юные посетители могут разрабатывать собственные проекты городов будущего.
https://ria.ru/20250206/vypusk-1997749446.html
https://ria.ru/20250322/zajavki-2006690564.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин на выставке в Национальном центре "Россия"
Путин на выставке в Национальном центре "Россия"
2025-03-26T16:25
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Путин в Национальном центре "Россия"
Путин в Национальном центре "Россия"
2025-03-26T16:25
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владимир путин, россия, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
Владимир Путин, Россия, Общероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых"
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин осмотрел выставки в Национальном центре "Россия".
В центре сегодня проходит съезд наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых". Глава государства проведет заседание совета и выступит на открытии съезда.
До начала мероприятия Путин
ознакомился с экспозицией "Путешествие по России", посвященной федеральным округам: Дальневосточному, Сибирскому, Уральскому, Приволжскому, Центральному, Северо-Кавказскому, Южному и Северо-Западному.
Площадь экспозиции составляет более трех тысяч квадратных метров, ее сооружение заняло 49 дней.
"Многие экспонаты являются интерактивными, также используются VR-технологии с эффектом полного погружения. Завершает выставочное пространство цифровая "Зона сердца", где каждый посетитель может оставить свои впечатления на цифровой открытке, которая будет сохранена в истории Национального центра "Россия", — говорится в справочных материалах пресс-службы Кремля, подготовленных к мероприятию.
Кроме того, на территории центра проходит еще одна выставка — "Рождение масштаба". Она посвящена российской архитектуре и градостроительству. Экспозиция состоит из модулей, каждый из которых позволяет проследить развитие отечественного зодчества от уникальных образцов старинной архитектуры до масштабных проектов современности.
"Среди экспонатов выставки деревянный собор в Кижах
, гигантское деревянное судно беляна, "хоровод" сталинских высоток вокруг Кремля, нереализованный проект Дворца Советов, монументальный проект "Башня Татлина" и многие другие творения архитектурной мысли", — поясняется в справочных материалах.
На выставке представлены как собственные экспонаты центра "Россия", так и экземпляры, предоставленные музеями и частными коллекционерами. Есть там и креативный модуль — детские архитектурные мастерские, где юные посетители могут разрабатывать собственные проекты городов будущего.