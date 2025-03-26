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Филимонов запустил новый промышленный птичник в Вологодской области - РИА Новости, 26.03.2025
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Вологодская область
 
17:49 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/ptichnik-2007533298.html
Филимонов запустил новый промышленный птичник в Вологодской области
Филимонов запустил новый промышленный птичник в Вологодской области - РИА Новости, 26.03.2025
Филимонов запустил новый промышленный птичник в Вологодской области
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поучаствовал в запуске нового промышленного птичника на территории Вологодского округа, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T17:49:00+03:00
2025-03-26T17:49:00+03:00
вологодская область
георгий филимонов
птицеводство
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поучаствовал в запуске нового промышленного птичника на территории Вологодского округа, сообщает пресс-служба главы региона. Филимонов посетил с рабочим визитом площадку ООО "Русагрообъединение" в поселке Ермаково. Там реализуется инвестиционный проект по модернизации производства куриного яйца. "На Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году заключили соглашение с “Русагрообъединение”. Инвестпроект включает строительство и модернизацию восьми промышленных птичников для содержания кур-несушек и четырех птичников для выращивания молодняка, а также строительство здания для сортировки яйца и закупку яйцесортировальной машины. Общая стоимость инвестиционного проекта составляет 2,4 миллиарда рублей. Первый этап его реализации подходит к завершению. Уже ввели в эксплуатацию два промышленных птичника и один птичник для содержания молодняка", – приводит пресс-служба слова Филимонова. В результате реализации инвестпроекта к 2027 году станет возможным увеличить объем производства яйца практически в два раза: с 336 миллионов до 664 миллионов штук. В пресс-службе отметили, что это позволит полностью покрыть потребности Вологодской области в курином яйце. Кроме того, число рабочих мест на производственных площадках увеличится с 350 до 430, а выплаты в областной бюджет – на 250 миллионов рублей. "Развиваем сферу птицеводства, укрепляем наши позиции на рынке. Предоставляем необходимые меры поддержки для строительства, реконструкции и модернизации объектов. Обеспечение продовольственной безопасности региона – в периметре нашего особого внимания", – добавил Филимонов. В пресс-службе отметили, что за 2024 год ООО "Русагрообъединение" произвело 314 миллионов штук яиц — это около 62% от общего объема по региону.
https://ria.ru/20250325/zhestyannikov-2007203862.html
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георгий филимонов, птицеводство
Вологодская область, Георгий Филимонов, птицеводство
Филимонов запустил новый промышленный птичник в Вологодской области

Филимонов дал старт работе промышленного птичника в Вологодской области

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГеоргий Филимонов
Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Георгий Филимонов
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поучаствовал в запуске нового промышленного птичника на территории Вологодского округа, сообщает пресс-служба главы региона.
Филимонов посетил с рабочим визитом площадку ООО "Русагрообъединение" в поселке Ермаково. Там реализуется инвестиционный проект по модернизации производства куриного яйца.
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"На Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году заключили соглашение с “Русагрообъединение”. Инвестпроект включает строительство и модернизацию восьми промышленных птичников для содержания кур-несушек и четырех птичников для выращивания молодняка, а также строительство здания для сортировки яйца и закупку яйцесортировальной машины. Общая стоимость инвестиционного проекта составляет 2,4 миллиарда рублей. Первый этап его реализации подходит к завершению. Уже ввели в эксплуатацию два промышленных птичника и один птичник для содержания молодняка", – приводит пресс-служба слова Филимонова.
В результате реализации инвестпроекта к 2027 году станет возможным увеличить объем производства яйца практически в два раза: с 336 миллионов до 664 миллионов штук. В пресс-службе отметили, что это позволит полностью покрыть потребности Вологодской области в курином яйце. Кроме того, число рабочих мест на производственных площадках увеличится с 350 до 430, а выплаты в областной бюджет – на 250 миллионов рублей.
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"Развиваем сферу птицеводства, укрепляем наши позиции на рынке. Предоставляем необходимые меры поддержки для строительства, реконструкции и модернизации объектов. Обеспечение продовольственной безопасности региона – в периметре нашего особого внимания", – добавил Филимонов.
В пресс-службе отметили, что за 2024 год ООО "Русагрообъединение" произвело 314 миллионов штук яиц — это около 62% от общего объема по региону.
 
Вологодская областьГеоргий Филимоновптицеводство
 
 
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