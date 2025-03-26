https://ria.ru/20250326/ptichnik-2007533298.html

Филимонов запустил новый промышленный птичник в Вологодской области

Филимонов запустил новый промышленный птичник в Вологодской области - РИА Новости, 26.03.2025

Филимонов запустил новый промышленный птичник в Вологодской области

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поучаствовал в запуске нового промышленного птичника на территории Вологодского округа, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T17:49:00+03:00

2025-03-26T17:49:00+03:00

2025-03-26T17:49:00+03:00

вологодская область

георгий филимонов

птицеводство

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поучаствовал в запуске нового промышленного птичника на территории Вологодского округа, сообщает пресс-служба главы региона. Филимонов посетил с рабочим визитом площадку ООО "Русагрообъединение" в поселке Ермаково. Там реализуется инвестиционный проект по модернизации производства куриного яйца. "На Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году заключили соглашение с “Русагрообъединение”. Инвестпроект включает строительство и модернизацию восьми промышленных птичников для содержания кур-несушек и четырех птичников для выращивания молодняка, а также строительство здания для сортировки яйца и закупку яйцесортировальной машины. Общая стоимость инвестиционного проекта составляет 2,4 миллиарда рублей. Первый этап его реализации подходит к завершению. Уже ввели в эксплуатацию два промышленных птичника и один птичник для содержания молодняка", – приводит пресс-служба слова Филимонова. В результате реализации инвестпроекта к 2027 году станет возможным увеличить объем производства яйца практически в два раза: с 336 миллионов до 664 миллионов штук. В пресс-службе отметили, что это позволит полностью покрыть потребности Вологодской области в курином яйце. Кроме того, число рабочих мест на производственных площадках увеличится с 350 до 430, а выплаты в областной бюджет – на 250 миллионов рублей. "Развиваем сферу птицеводства, укрепляем наши позиции на рынке. Предоставляем необходимые меры поддержки для строительства, реконструкции и модернизации объектов. Обеспечение продовольственной безопасности региона – в периметре нашего особого внимания", – добавил Филимонов. В пресс-службе отметили, что за 2024 год ООО "Русагрообъединение" произвело 314 миллионов штук яиц — это около 62% от общего объема по региону.

https://ria.ru/20250325/zhestyannikov-2007203862.html

https://ria.ru/20250320/initsiativy-2006185605.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

георгий филимонов, птицеводство