https://ria.ru/20250326/ptichnik-2007533298.html
Филимонов запустил новый промышленный птичник в Вологодской области
Филимонов запустил новый промышленный птичник в Вологодской области - РИА Новости, 26.03.2025
Филимонов запустил новый промышленный птичник в Вологодской области
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поучаствовал в запуске нового промышленного птичника на территории Вологодского округа, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T17:49:00+03:00
2025-03-26T17:49:00+03:00
2025-03-26T17:49:00+03:00
вологодская область
георгий филимонов
птицеводство
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поучаствовал в запуске нового промышленного птичника на территории Вологодского округа, сообщает пресс-служба главы региона. Филимонов посетил с рабочим визитом площадку ООО "Русагрообъединение" в поселке Ермаково. Там реализуется инвестиционный проект по модернизации производства куриного яйца. "На Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году заключили соглашение с “Русагрообъединение”. Инвестпроект включает строительство и модернизацию восьми промышленных птичников для содержания кур-несушек и четырех птичников для выращивания молодняка, а также строительство здания для сортировки яйца и закупку яйцесортировальной машины. Общая стоимость инвестиционного проекта составляет 2,4 миллиарда рублей. Первый этап его реализации подходит к завершению. Уже ввели в эксплуатацию два промышленных птичника и один птичник для содержания молодняка", – приводит пресс-служба слова Филимонова. В результате реализации инвестпроекта к 2027 году станет возможным увеличить объем производства яйца практически в два раза: с 336 миллионов до 664 миллионов штук. В пресс-службе отметили, что это позволит полностью покрыть потребности Вологодской области в курином яйце. Кроме того, число рабочих мест на производственных площадках увеличится с 350 до 430, а выплаты в областной бюджет – на 250 миллионов рублей. "Развиваем сферу птицеводства, укрепляем наши позиции на рынке. Предоставляем необходимые меры поддержки для строительства, реконструкции и модернизации объектов. Обеспечение продовольственной безопасности региона – в периметре нашего особого внимания", – добавил Филимонов. В пресс-службе отметили, что за 2024 год ООО "Русагрообъединение" произвело 314 миллионов штук яиц — это около 62% от общего объема по региону.
https://ria.ru/20250325/zhestyannikov-2007203862.html
https://ria.ru/20250320/initsiativy-2006185605.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
георгий филимонов, птицеводство
Вологодская область, Георгий Филимонов, птицеводство
Филимонов запустил новый промышленный птичник в Вологодской области
Филимонов дал старт работе промышленного птичника в Вологодской области
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поучаствовал в запуске нового промышленного птичника на территории Вологодского округа, сообщает пресс-служба главы региона.
Филимонов
посетил с рабочим визитом площадку ООО "Русагрообъединение" в поселке Ермаково. Там реализуется инвестиционный проект по модернизации производства куриного яйца.
"На Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году заключили соглашение с “Русагрообъединение”. Инвестпроект включает строительство и модернизацию восьми промышленных птичников для содержания кур-несушек и четырех птичников для выращивания молодняка, а также строительство здания для сортировки яйца и закупку яйцесортировальной машины. Общая стоимость инвестиционного проекта составляет 2,4 миллиарда рублей. Первый этап его реализации подходит к завершению. Уже ввели в эксплуатацию два промышленных птичника и один птичник для содержания молодняка", – приводит пресс-служба слова Филимонова.
В результате реализации инвестпроекта к 2027 году станет возможным увеличить объем производства яйца практически в два раза: с 336 миллионов до 664 миллионов штук. В пресс-службе отметили, что это позволит полностью покрыть потребности Вологодской области в курином яйце. Кроме того, число рабочих мест на производственных площадках увеличится с 350 до 430, а выплаты в областной бюджет – на 250 миллионов рублей.
"Развиваем сферу птицеводства, укрепляем наши позиции на рынке. Предоставляем необходимые меры поддержки для строительства, реконструкции и модернизации объектов. Обеспечение продовольственной безопасности региона – в периметре нашего особого внимания", – добавил Филимонов.
В пресс-службе отметили, что за 2024 год ООО "Русагрообъединение" произвело 314 миллионов штук яиц — это около 62% от общего объема по региону.