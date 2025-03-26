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Прокуратура Молдавии запросит предварительный арест Гуцул
Прокуратура Молдавии запросит предварительный арест Гуцул - РИА Новости, 26.03.2025
Прокуратура Молдавии запросит предварительный арест Гуцул
Прокуроры Молдавии в ближайшее время предъявят главе Гагаузии Евгении Гуцул официальные обвинения по делу о нарушении порядка управления избирательными фондами, РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T10:34:00+03:00
2025-03-26T10:34:00+03:00
2025-03-26T11:30:00+03:00
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КИШИНЕВ, 26 мар - РИА Новости. Прокуроры Молдавии в ближайшее время предъявят главе Гагаузии Евгении Гуцул официальные обвинения по делу о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов, они запросят суд поместить ее под предварительный арест, сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного центра (НАЦ). Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в НАЦ. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа. "Ожидается, что в ближайшие часы прокуроры предъявят обвинение подозреваемому и обратятся в суд с ходатайством о превентивном аресте. В данном случае действия осуществлялись под процессуальным руководством прокуроров городской прокуратуры Кишинева", - говорится в сообщении, размещенном на сайте центра. Уточняется, что Гуцул была задержана в рамках уголовного дела о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов на выборах, подделке документов и подделке деклараций, связанных с выборами в Гагаузии в 2023 году. Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.
https://ria.ru/20250326/gutsul-2007358425.html
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Депутаты блока "Победа" и адвокат Гуцул в НАЦ
Депутаты блока "Победа" и адвокат Гуцул в НАЦ
2025-03-26T10:34
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Прокуратура Молдавии запросит предварительный арест Гуцул
Прокуратура Молдавии в ближайшие часы запросит предварительный арест Гуцул