https://ria.ru/20250326/produkt-2007333887.html

Врач назвала продукт, который может снижать аппетит

Врач назвала продукт, который может снижать аппетит - РИА Новости, 26.03.2025

Врач назвала продукт, который может снижать аппетит

Шпинат способен подавлять аппетит за счет содержания в своем составе тилакоидов, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T03:23:00+03:00

2025-03-26T03:23:00+03:00

2025-03-26T03:55:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

людмила сухорукова

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Шпинат способен подавлять аппетит за счет содержания в своем составе тилакоидов, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова."Он (шпинат. — Прим. ред.) содержит мощные соединения, подавляющие аппетит, называемые тилакоидами, поэтому его обязательно нужно употреблять в пищу, если хотите иметь красивую фигуру к лету", — сказала она.В перечень достоинств шпината врач также включила высокое содержание белка, железа, клетчатки и витаминов А, С и К.

https://ria.ru/20250323/brokkoli-2006733622.html

московская область (подмосковье)

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье), людмила сухорукова