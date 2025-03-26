https://ria.ru/20250326/produkt-2007333887.html
Врач назвала продукт, который может снижать аппетит
Врач назвала продукт, который может снижать аппетит - РИА Новости, 26.03.2025
Врач назвала продукт, который может снижать аппетит
Шпинат способен подавлять аппетит за счет содержания в своем составе тилакоидов, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T03:23:00+03:00
2025-03-26T03:23:00+03:00
2025-03-26T03:55:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
людмила сухорукова
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Шпинат способен подавлять аппетит за счет содержания в своем составе тилакоидов, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова."Он (шпинат. — Прим. ред.) содержит мощные соединения, подавляющие аппетит, называемые тилакоидами, поэтому его обязательно нужно употреблять в пищу, если хотите иметь красивую фигуру к лету", — сказала она.В перечень достоинств шпината врач также включила высокое содержание белка, железа, клетчатки и витаминов А, С и К.
https://ria.ru/20250323/brokkoli-2006733622.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), людмила сухорукова
Общество, Московская область (Подмосковье), Людмила Сухорукова
Врач назвала продукт, который может снижать аппетит
Гастроэнтеролог Сухорукова: шпинат способен подавлять аппетит