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Врач назвала продукт, который может снижать аппетит - РИА Новости, 26.03.2025
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03:23 26.03.2025 (обновлено: 03:55 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/produkt-2007333887.html
Врач назвала продукт, который может снижать аппетит
Врач назвала продукт, который может снижать аппетит - РИА Новости, 26.03.2025
Врач назвала продукт, который может снижать аппетит
Шпинат способен подавлять аппетит за счет содержания в своем составе тилакоидов, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T03:23:00+03:00
2025-03-26T03:55:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
людмила сухорукова
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Шпинат способен подавлять аппетит за счет содержания в своем составе тилакоидов, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова."Он (шпинат. — Прим. ред.) содержит мощные соединения, подавляющие аппетит, называемые тилакоидами, поэтому его обязательно нужно употреблять в пищу, если хотите иметь красивую фигуру к лету", — сказала она.В перечень достоинств шпината врач также включила высокое содержание белка, железа, клетчатки и витаминов А, С и К.
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московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), людмила сухорукова
Общество, Московская область (Подмосковье), Людмила Сухорукова
Врач назвала продукт, который может снижать аппетит

Гастроэнтеролог Сухорукова: шпинат способен подавлять аппетит

CC BY-SA 2.0 / Jennifer Kleffner / SpinachЛистья шпината
Листья шпината - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
CC BY-SA 2.0 / Jennifer Kleffner / Spinach
Листья шпината. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Шпинат способен подавлять аппетит за счет содержания в своем составе тилакоидов, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
"Он (шпинат. — Прим. ред.) содержит мощные соединения, подавляющие аппетит, называемые тилакоидами, поэтому его обязательно нужно употреблять в пищу, если хотите иметь красивую фигуру к лету", — сказала она.
В перечень достоинств шпината врач также включила высокое содержание белка, железа, клетчатки и витаминов А, С и К.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)Людмила Сухорукова
 
 
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