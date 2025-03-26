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Мишустин назвал приоритет в работе правительства - РИА Новости, 26.03.2025
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12:53 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/prioritet-2007412464.html
Мишустин назвал приоритет в работе правительства
Мишустин назвал приоритет в работе правительства - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин назвал приоритет в работе правительства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал абсолютным приоритетом обеспечение благополучия защитников России и их родных. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:53:00+03:00
2025-03-26T12:53:00+03:00
россия
михаил мишустин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал абсолютным приоритетом обеспечение благополучия защитников России и их родных. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Благополучие защитников и их родных – абсолютный приоритет, в том числе, в работе правительства", - сказал Мишустин.
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россия, михаил мишустин, госдума рф, общество
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Общество
Мишустин назвал приоритет в работе правительства

Мишустин назвал обеспечение благополучия защитников РФ абсолютным приоритетом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ в Москве
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал абсолютным приоритетом обеспечение благополучия защитников России и их родных.
В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
"Благополучие защитников и их родных – абсолютный приоритет, в том числе, в работе правительства", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Ежегодные отчеты правительства РФ перед Государственной Думой
Вчера, 12:21
 
РоссияМихаил МишустинГосдума РФОбщество
 
 
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