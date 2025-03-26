https://ria.ru/20250326/prioritet-2007412464.html
Мишустин назвал приоритет в работе правительства
Мишустин назвал приоритет в работе правительства - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин назвал приоритет в работе правительства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал абсолютным приоритетом обеспечение благополучия защитников России и их родных. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:53:00+03:00
2025-03-26T12:53:00+03:00
2025-03-26T12:53:00+03:00
россия
михаил мишустин
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общество
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал абсолютным приоритетом обеспечение благополучия защитников России и их родных. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Благополучие защитников и их родных – абсолютный приоритет, в том числе, в работе правительства", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20250326/otchety-2007353478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, госдума рф, общество
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Общество
Мишустин назвал приоритет в работе правительства
Мишустин назвал обеспечение благополучия защитников РФ абсолютным приоритетом