https://ria.ru/20250326/prioritet-2007412464.html

Мишустин назвал приоритет в работе правительства

Мишустин назвал приоритет в работе правительства - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин назвал приоритет в работе правительства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал абсолютным приоритетом обеспечение благополучия защитников России и их родных. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:53:00+03:00

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2025-03-26T12:53:00+03:00

россия

михаил мишустин

госдума рф

общество

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал абсолютным приоритетом обеспечение благополучия защитников России и их родных. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Благополучие защитников и их родных – абсолютный приоритет, в том числе, в работе правительства", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20250326/otchety-2007353478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, михаил мишустин, госдума рф, общество