https://ria.ru/20250326/printech-2007474813.html

Международная выставка Printech пройдет 17-20 июня в "Крокус Экспо"

Международная выставка Printech пройдет 17-20 июня в "Крокус Экспо" - РИА Новости, 26.03.2025

Международная выставка Printech пройдет 17-20 июня в "Крокус Экспо"

X Международная выставка оборудования, технологий и материалов для печатного и рекламного производства Printech пройдет с 17 по 20 июня в МВЦ "Крокус Экспо",... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T15:56:00+03:00

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россия

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. X Международная выставка оборудования, технологий и материалов для печатного и рекламного производства Printech пройдет с 17 по 20 июня в МВЦ "Крокус Экспо", сообщают организаторы. В выставке примут участие ведущие российские и зарубежные производители, поставщики оборудования и материалов для печатного производства, постпечатной обработки и изготовления рекламных конструкций. Выставка Printech пройдет на одной площадке с 29-й Международной выставкой упаковочной индустрии RosUpack. В этом году экспозиции крупнейших в России выставок в этих отраслях будут расширены до 6 выставочных залов общей площадью более 75 тысяч квадратных метров. Выставки традиционно сопровождает насыщенная деловая программа. Деловые мероприятия четырех дней с участием более чем 150 ведущих представителей отраслей ежегодно посещают свыше 2500 слушателей. Эксперты представляют тренды, обсуждают успешные кейсы и инструменты для развития бизнеса в новых реалиях. В минувшем сезоне обе выставки посетили около 30 тысяч профессионалов из 44 стран мира и 85 регионов РФ. В текущем сезоне ожидается более 1100 компаний–участниц, которые представят свои продукцию и услуги в 8 разделах RosUpack и 10 разделах Printech. Организатор выставок - ITE Group.

https://ria.ru/20250322/krokus-2006648431.html

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технологии, россия