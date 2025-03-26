https://ria.ru/20250326/prilozheniya-2007342776.html

Эксперты рассказали об уязвимости банковских приложений

Эксперты рассказали об уязвимости банковских приложений - РИА Новости, 26.03.2025

Эксперты рассказали об уязвимости банковских приложений

Две трети приложений российских финансовых организаций имеют уязвимости, и почти 30% из них могут привести к утечкам данных, однако есть и приложения без слабых РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T05:57:00+03:00

2025-03-26T05:57:00+03:00

2025-03-26T05:57:00+03:00

экономика

технологии

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Две трети приложений российских финансовых организаций имеют уязвимости, и почти 30% из них могут привести к утечкам данных, однако есть и приложения без слабых мест - обычно они от крупнейших банков, рассказали РИА Новости в компании AppSec Solutions. В феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что все российские банки до конца первого квартала 2025 года должны будут устранить проблему хищений денег со счетов из-за слабой защищенности их приложений. По ее словам, приложения некоторых кредитных организаций надежно защищены от вирусов, которые позволяют совершать хищения со счетов, "но у других банков такой защиты нет". В марте Набиуллина добавила, что банковское приложение должно быть таким же надежным, как сейф в кассе банка, и обеспечивать защиту от взлома. "Две трети банковских приложений в российских сторах содержат уязвимости. Более 30% уязвимостей высокого и критического уровня. Это может привести к утечкам данных", - заявили в компании по итогам исследования за 2024 года 95 финансовых приложений. "Всего специалисты нашли 1583 уязвимости, из них больше трети – 569 – критического и высокого. В прошлом году в приложениях банков было найдено около 4,5 тысячи уязвимостей, однако только 183 из них были действительно опасными. Одна из часто встречающихся уязвимостей в финтех-приложениях – хранение секретов для доступа к сторонним сервисам в открытом виде", - пояснили авторы исследования. Среди распространенных ошибок - хранение чувствительной информации в приватных файлах, хранение найденной чувствительной информации в приложении, попадание текста из пользовательского ввода в файлы приложения. При этом в приложениях крупнейших банков практически не было найдено уязвимостей.

https://ria.ru/20241106/sberbank-1982185506.html

https://ria.ru/20250122/hakery-1994986376.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, эльвира набиуллина