https://ria.ru/20250326/prigovor-2007381315.html

Суд вынес приговор 23 участникам "Азова"*

Суд вынес приговор 23 участникам "Азова"* - РИА Новости, 26.03.2025

Суд вынес приговор 23 участникам "Азова"*

Южный окружной военный суд приговорил к срокам от 13 до 23 лет лишения свободы 23 участников националистического батальона "Азов"*, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T11:42:00+03:00

2025-03-26T11:42:00+03:00

2025-03-26T13:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

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донецкая народная республика

батальон "азов"*

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мар - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к срокам от 13 до 23 лет лишения свободы 23 участников националистического батальона "Азов"*, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Уголовное дело в отношении 24 участников "Азова"*, девяти женщин и 15 мужчин, поступило в суд в мае 2023 года. Позже стало известно, что один подсудимый умер, а двух мужчин и девятерых женщин обменяли. Производство по умершему подсудимому было прекращено. Таким образом, суд вынес приговор 23 подсудимым - 12 очно и 11 заочно. "Суд постановил признать подсудимых виновными и назначить им наказание в виде лишения свободы", - сказал судья. Он уточнил, что фигурантам назначены сроки от 13 до 23 лет лишения свободы, мужчины будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Подсудимым вменялись статьи "Насильственный захват власти или насильственное удержание власти", "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации". Также часть подсудимых обвинялись в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. По данным следствия, женщины, проходящие по делу, служили поварами в "Азове"*, мужчины - были участниками нацбатальона. Все они были взяты в плен в ходе боевых действий или задержаны во время фильтрационных мероприятий на территории ДНР в период с марта по май 2022 года.* Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20250120/prigovor-1994578470.html

https://ria.ru/20241209/prigovor-1988212864.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, донецкая народная республика, батальон "азов"*, вооруженные силы украины, украина