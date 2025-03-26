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Суд вынес приговор 23 участникам "Азова"* - РИА Новости, 26.03.2025
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11:42 26.03.2025 (обновлено: 13:15 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/prigovor-2007381315.html
Суд вынес приговор 23 участникам "Азова"*
Суд вынес приговор 23 участникам "Азова"* - РИА Новости, 26.03.2025
Суд вынес приговор 23 участникам "Азова"*
Южный окружной военный суд приговорил к срокам от 13 до 23 лет лишения свободы 23 участников националистического батальона "Азов"*, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T11:42:00+03:00
2025-03-26T13:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
донецкая народная республика
батальон "азов"*
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мар - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к срокам от 13 до 23 лет лишения свободы 23 участников националистического батальона "Азов"*, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Уголовное дело в отношении 24 участников "Азова"*, девяти женщин и 15 мужчин, поступило в суд в мае 2023 года. Позже стало известно, что один подсудимый умер, а двух мужчин и девятерых женщин обменяли. Производство по умершему подсудимому было прекращено. Таким образом, суд вынес приговор 23 подсудимым - 12 очно и 11 заочно. "Суд постановил признать подсудимых виновными и назначить им наказание в виде лишения свободы", - сказал судья. Он уточнил, что фигурантам назначены сроки от 13 до 23 лет лишения свободы, мужчины будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Подсудимым вменялись статьи "Насильственный захват власти или насильственное удержание власти", "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации". Также часть подсудимых обвинялись в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. По данным следствия, женщины, проходящие по делу, служили поварами в "Азове"*, мужчины - были участниками нацбатальона. Все они были взяты в плен в ходе боевых действий или задержаны во время фильтрационных мероприятий на территории ДНР в период с марта по май 2022 года.* Организация признана террористической и запрещена в России
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происшествия, россия, донецкая народная республика, батальон "азов"*, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Батальон "Азов"*, Вооруженные силы Украины, Украина
Суд вынес приговор 23 участникам "Азова"*

Суд приговорил 23 членов нацбата "Азов" к срокам от 13 до 23 лет лишения свободы

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкУчастники украинского подразделения "Азов" (признан террористическим и запрещен в РФ) на оглашении приговора в Южном окружном военном суде. 26 марта 2025
Участники украинского подразделения Азов (признан террористическим и запрещен в РФ) на оглашении приговора в Южном окружном военном суде. 26 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Участники украинского подразделения "Азов" (признан террористическим и запрещен в РФ) на оглашении приговора в Южном окружном военном суде. 26 марта 2025
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мар - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к срокам от 13 до 23 лет лишения свободы 23 участников националистического батальона "Азов"*, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Уголовное дело в отношении 24 участников "Азова"*, девяти женщин и 15 мужчин, поступило в суд в мае 2023 года. Позже стало известно, что один подсудимый умер, а двух мужчин и девятерых женщин обменяли. Производство по умершему подсудимому было прекращено. Таким образом, суд вынес приговор 23 подсудимым - 12 очно и 11 заочно.
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"Суд постановил признать подсудимых виновными и назначить им наказание в виде лишения свободы", - сказал судья. Он уточнил, что фигурантам назначены сроки от 13 до 23 лет лишения свободы, мужчины будут отбывать наказание в колонии строгого режима.
Подсудимым вменялись статьи "Насильственный захват власти или насильственное удержание власти", "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации". Также часть подсудимых обвинялись в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.
По данным следствия, женщины, проходящие по делу, служили поварами в "Азове"*, мужчины - были участниками нацбатальона. Все они были взяты в плен в ходе боевых действий или задержаны во время фильтрационных мероприятий на территории ДНР в период с марта по май 2022 года.
* Организация признана террористической и запрещена в России
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