https://ria.ru/20250326/prigovor-2007375728.html

Жителю Подмосковья вынесли приговор за финансирование терроризма

Жителю Подмосковья вынесли приговор за финансирование терроризма - РИА Новости, 26.03.2025

Жителю Подмосковья вынесли приговор за финансирование терроризма

Житель подмосковного Орехово-Зуево получил 10 лет за финансирование терроризма, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T11:26:00+03:00

2025-03-26T11:26:00+03:00

2025-03-26T11:26:00+03:00

происшествия

россия

орехово-зуево

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Житель подмосковного Орехово-Зуево получил 10 лет за финансирование терроризма, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. "Собранные следователем следственного отдела по городу Орехово-Зуево ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 62-летнему местному жителю. Он признан виновным в финансировании терроризма (часть 1.1 статья 205.1 УК РФ)... Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы", - говорится в сообщении. Следствием и судом было установлено, что 6 и 26 марта 2021 года подсудимый, находясь около торгового центра в Орехово-Зуево и желая передать денежные средства на финансирование терроризма, перевел деньги на карту, владельцем которой являлось лицо, осуществляющее финансирование международной террористической организации. "В феврале 2023 года получатель денежных переводов был осужден за совершение ряда преступлений террористической направленности (часть 3 статья 33, часть 1 статья 205. 1 УК РФ и часть 4 статья 205.1 УК РФ)", - добавляется в сообщении. По уголовному делу проведены допросы, осмотры, обыски, проанализированы детализации телефонов, изучены сведения о движении по счетам. Собранные по уголовному делу доказательства легли в основу обвинения и приговора.

https://ria.ru/20241010/altay-1977321453.html

https://ria.ru/20241203/kamchatka-1987011008.html

россия

орехово-зуево

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, орехово-зуево, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)