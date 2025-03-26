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Жителю Подмосковья вынесли приговор за финансирование терроризма - РИА Новости, 26.03.2025
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11:26 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/prigovor-2007375728.html
Жителю Подмосковья вынесли приговор за финансирование терроризма
Жителю Подмосковья вынесли приговор за финансирование терроризма - РИА Новости, 26.03.2025
Жителю Подмосковья вынесли приговор за финансирование терроризма
Житель подмосковного Орехово-Зуево получил 10 лет за финансирование терроризма, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T11:26:00+03:00
2025-03-26T11:26:00+03:00
происшествия
россия
орехово-зуево
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Житель подмосковного Орехово-Зуево получил 10 лет за финансирование терроризма, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. "Собранные следователем следственного отдела по городу Орехово-Зуево ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 62-летнему местному жителю. Он признан виновным в финансировании терроризма (часть 1.1 статья 205.1 УК РФ)... Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы", - говорится в сообщении. Следствием и судом было установлено, что 6 и 26 марта 2021 года подсудимый, находясь около торгового центра в Орехово-Зуево и желая передать денежные средства на финансирование терроризма, перевел деньги на карту, владельцем которой являлось лицо, осуществляющее финансирование международной террористической организации. "В феврале 2023 года получатель денежных переводов был осужден за совершение ряда преступлений террористической направленности (часть 3 статья 33, часть 1 статья 205. 1 УК РФ и часть 4 статья 205.1 УК РФ)", - добавляется в сообщении. По уголовному делу проведены допросы, осмотры, обыски, проанализированы детализации телефонов, изучены сведения о движении по счетам. Собранные по уголовному делу доказательства легли в основу обвинения и приговора.
https://ria.ru/20241010/altay-1977321453.html
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россия
орехово-зуево
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, орехово-зуево, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Орехово-Зуево, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
Жителю Подмосковья вынесли приговор за финансирование терроризма

Житель Орехово-Зуево получил 10 лет лишения свободы за финансирование терроризма

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Житель подмосковного Орехово-Зуево получил 10 лет за финансирование терроризма, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ.
"Собранные следователем следственного отдела по городу Орехово-Зуево ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 62-летнему местному жителю. Он признан виновным в финансировании терроризма (часть 1.1 статья 205.1 УК РФ)... Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
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Следствием и судом было установлено, что 6 и 26 марта 2021 года подсудимый, находясь около торгового центра в Орехово-Зуево и желая передать денежные средства на финансирование терроризма, перевел деньги на карту, владельцем которой являлось лицо, осуществляющее финансирование международной террористической организации.
"В феврале 2023 года получатель денежных переводов был осужден за совершение ряда преступлений террористической направленности (часть 3 статья 33, часть 1 статья 205. 1 УК РФ и часть 4 статья 205.1 УК РФ)", - добавляется в сообщении.
По уголовному делу проведены допросы, осмотры, обыски, проанализированы детализации телефонов, изучены сведения о движении по счетам.
Собранные по уголовному делу доказательства легли в основу обвинения и приговора.
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