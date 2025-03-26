https://ria.ru/20250326/prepyatstvie-2007329489.html

На Украине назвали последнее препятствие к миру

На Украине назвали последнее препятствие к миру - РИА Новости, 26.03.2025

На Украине назвали последнее препятствие к миру

Единственным препятствием к миру на Украине остался Владимир Зеленский, подавляющее большинство украинцев это понимают и поддерживают его отставку, завил... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T02:04:00+03:00

2025-03-26T02:04:00+03:00

2025-03-26T02:04:00+03:00

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дональд трамп

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Единственным препятствием к миру на Украине остался Владимир Зеленский, подавляющее большинство украинцев это понимают и поддерживают его отставку, завил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в соцсети X."Разве это не правда? <…> Это реальная история на Украине. 90 процентов граждан требуют мира и понимают, что единственным препятствием к миру остался Зеленский <…> Мы находимся на тонкой грани, когда весь мир решает, будет ли положен конец конфликту, или же он продолжится под руководством террориста Зеленского", — сказал он.Парламентарий считает, что сейчас как никогда важно показать реальное положение дел, а не так называемую правду Зеленского, который захватил власть на Украине.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины в том году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима говорил о несвоевременности выборов. Как отмечал президент России Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине можно считать парламент и спикер Верховной рады.Издание Politico ранее сообщало, что люди из окружения президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры в Киеве с некоторыми ведущими политическими оппонентами Владимира Зеленского, в частности, с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко и ключевыми фигурами партии "Европейская солидарность". Как отмечает газета, ключевой темой переговоров стало проведение президентских выборов в стране.

https://ria.ru/20250326/rol-2007322676.html

https://ria.ru/20250326/zayavlenie-2007327249.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада украины