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В России много патриотически настроенных предпринимателей, заявил Мишустин
В России много патриотически настроенных предпринимателей, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.03.2025
В России много патриотически настроенных предпринимателей, заявил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России много патриотически настроенных предпринимателей, которые активно включились в работу по повышению... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:38:00+03:00
2025-03-26T14:38:00+03:00
2025-03-26T14:38:00+03:00
россия
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общество
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России много патриотически настроенных предпринимателей, которые активно включились в работу по повышению уровня технологического суверенитета РФ. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Огромное количество наших предпринимателей работали очень активно над выполнением национальной цели развития, над технологическим и промышленным суверенитетом. Их очень много", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы парламентариев.
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россия, михаил мишустин, госдума рф, общество, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Общество, Экономика
В России много патриотически настроенных предпринимателей, заявил Мишустин
Мишустин: предприниматели включены в работу повышения уровня суверенитета страны