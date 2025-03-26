https://ria.ru/20250326/predprinimateli-2007454362.html

В России много патриотически настроенных предпринимателей, заявил Мишустин

В России много патриотически настроенных предпринимателей, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.03.2025

В России много патриотически настроенных предпринимателей, заявил Мишустин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России много патриотически настроенных предпринимателей, которые активно включились в работу по повышению... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T14:38:00+03:00

2025-03-26T14:38:00+03:00

2025-03-26T14:38:00+03:00

россия

михаил мишустин

госдума рф

общество

экономика

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России много патриотически настроенных предпринимателей, которые активно включились в работу по повышению уровня технологического суверенитета РФ. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Огромное количество наших предпринимателей работали очень активно над выполнением национальной цели развития, над технологическим и промышленным суверенитетом. Их очень много", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы парламентариев.

https://ria.ru/20250326/kompanii-2007448786.html

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россия, михаил мишустин, госдума рф, общество, экономика