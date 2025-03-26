https://ria.ru/20250326/pravitelstvo-2007466576.html
Мишустин поблагодарил министров за эффективную работу
Мишустин поблагодарил министров за эффективную работу - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин поблагодарил министров за эффективную работу
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил скромность министров и поблагодарил их за эффективную работу. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T15:22:00+03:00
2025-03-26T15:22:00+03:00
2025-03-26T15:22:00+03:00
политика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил скромность министров и поблагодарил их за эффективную работу. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. Отчет станет первым для текущего состава правительства, который был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в мае после инаугурации главы государства. "Члены правительства, они пытаются быть скромными … они все в этом смысле составляют единый механизм работы исполнительной власти, поэтому у каждого своя функция … я с уважением отношусь ко всем членам правительства и благодарю их за системную, эффективную работу", - сказал Мишустин во время отчета.
https://ria.ru/20250116/pravitelstvo-1993882945.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума РФ
Мишустин поблагодарил министров за эффективную работу
Мишустин отметил скромность членов правительства и поблагодарил их за работу