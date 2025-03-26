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Мишустин поблагодарил министров за эффективную работу - РИА Новости, 26.03.2025
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15:22 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/pravitelstvo-2007466576.html
Мишустин поблагодарил министров за эффективную работу
Мишустин поблагодарил министров за эффективную работу - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин поблагодарил министров за эффективную работу
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил скромность министров и поблагодарил их за эффективную работу. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T15:22:00+03:00
2025-03-26T15:22:00+03:00
политика
россия
михаил мишустин
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил скромность министров и поблагодарил их за эффективную работу. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. Отчет станет первым для текущего состава правительства, который был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в мае после инаугурации главы государства. "Члены правительства, они пытаются быть скромными … они все в этом смысле составляют единый механизм работы исполнительной власти, поэтому у каждого своя функция … я с уважением отношусь ко всем членам правительства и благодарю их за системную, эффективную работу", - сказал Мишустин во время отчета.
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политика, россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума РФ
Мишустин поблагодарил министров за эффективную работу

Мишустин отметил скромность членов правительства и поблагодарил их за работу

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил скромность министров и поблагодарил их за эффективную работу.
Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. Отчет станет первым для текущего состава правительства, который был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в мае после инаугурации главы государства.
"Члены правительства, они пытаются быть скромными … они все в этом смысле составляют единый механизм работы исполнительной власти, поэтому у каждого своя функция … я с уважением отношусь ко всем членам правительства и благодарю их за системную, эффективную работу", - сказал Мишустин во время отчета.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
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