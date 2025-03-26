https://ria.ru/20250326/pravitelstvo-2007466576.html

Мишустин поблагодарил министров за эффективную работу

Мишустин поблагодарил министров за эффективную работу - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин поблагодарил министров за эффективную работу

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил скромность министров и поблагодарил их за эффективную работу. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T15:22:00+03:00

2025-03-26T15:22:00+03:00

2025-03-26T15:22:00+03:00

политика

россия

михаил мишустин

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил скромность министров и поблагодарил их за эффективную работу. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. Отчет станет первым для текущего состава правительства, который был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в мае после инаугурации главы государства. "Члены правительства, они пытаются быть скромными … они все в этом смысле составляют единый механизм работы исполнительной власти, поэтому у каждого своя функция … я с уважением отношусь ко всем членам правительства и благодарю их за системную, эффективную работу", - сказал Мишустин во время отчета.

https://ria.ru/20250116/pravitelstvo-1993882945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф