https://ria.ru/20250326/pravitelstvo-2007395589.html

Правительство усилило помощь родителям, воспитывающим детей

Правительство усилило помощь родителям, воспитывающим детей - РИА Новости, 26.03.2025

Правительство усилило помощь родителям, воспитывающим детей

Правительство России в 2024 году усилило помощь родителям, воспитывающим детей, расширяются социальные гарантии для семей, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:17:00+03:00

2025-03-26T12:17:00+03:00

2025-03-26T12:17:00+03:00

общество

россия

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Правительство России в 2024 году усилило помощь родителям, воспитывающим детей, расширяются социальные гарантии для семей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Две тысячи двадцать четвертый год решением президента был объявлен Годом семьи. И мы усилили помощь родителям, которые воспитывают детей. Она оказывается с момента подготовки к рождению ребенка и до начала его самостоятельной жизни... Расширяем социальные гарантии для родителей. На предыдущем отчете я подробно говорил, что максимальный размер выплаты по беременности и родам достиг 565 тысяч рублей, а сейчас он, соответственно, приближается к 800 тысячам", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20250109/vyplaty-1733163258.html

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общество, россия, михаил мишустин, госдума рф