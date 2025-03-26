https://ria.ru/20250326/pravitelstvo-2007395589.html
Правительство усилило помощь родителям, воспитывающим детей
Правительство усилило помощь родителям, воспитывающим детей - РИА Новости, 26.03.2025
Правительство усилило помощь родителям, воспитывающим детей
Правительство России в 2024 году усилило помощь родителям, воспитывающим детей, расширяются социальные гарантии для семей, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:17:00+03:00
2025-03-26T12:17:00+03:00
2025-03-26T12:17:00+03:00
общество
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михаил мишустин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Правительство России в 2024 году усилило помощь родителям, воспитывающим детей, расширяются социальные гарантии для семей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Две тысячи двадцать четвертый год решением президента был объявлен Годом семьи. И мы усилили помощь родителям, которые воспитывают детей. Она оказывается с момента подготовки к рождению ребенка и до начала его самостоятельной жизни... Расширяем социальные гарантии для родителей. На предыдущем отчете я подробно говорил, что максимальный размер выплаты по беременности и родам достиг 565 тысяч рублей, а сейчас он, соответственно, приближается к 800 тысячам", - сказал Мишустин.
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общество, россия, михаил мишустин, госдума рф
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Правительство усилило помощь родителям, воспитывающим детей
Мишустин: правительство усилило помощь родителям, воспитывающим детей