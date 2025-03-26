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В Европе высказались о перезапуске "Северного потока" - РИА Новости, 26.03.2025
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17:04 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/potok-2007514864.html
В Европе высказались о перезапуске "Северного потока"
В Европе высказались о перезапуске "Северного потока" - РИА Новости, 26.03.2025
В Европе высказались о перезапуске "Северного потока"
Глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что не будет удивлен, если несколько ниток газопровода "Северный поток" будут... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T17:04:00+03:00
2025-03-26T17:04:00+03:00
экономика
россия
европа
берлин (город)
патрик пуянне
владимир путин
евросоюз
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что не будет удивлен, если несколько ниток газопровода "Северный поток" будут вновь запущены, сообщило агентство Рейтер. "Я не удивлюсь, если две из четырех (ниток - ред.) вновь заработают, не четыре из четырех", - сказал Пуянне на мероприятии в Берлине. "Невозможно оставаться конкурентоспособным без российского газа при помощи СПГ, откуда бы он ни поступал", - добавил он. По его словам, стратегия Европы по диверсификации энергетических ресурсов имеет смысл, но континенту следует "быть осторожным, чтобы в будущем подобная ситуация не повторилось с США", подразумевая растущий импорт американского сжиженного газа. Евросоюз не сможет полностью отказаться от российского газа, передавало в октябре 2024 года агентство Блумберг. По его оценкам, несмотря на планы ЕС отказаться от "голубого топлива" из РФ к 2027 году, его поставки перестали сокращаться и "зависимость сейчас немного возрастает". В 2024 году РФ обеспечивала около 20% всего газового импорта ЕС, а в 2023 году - 15%. Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. Россия всегда являлась и является надежным поставщиком газа для потребителей в Европе и Азии, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что РФ всегда в полном объеме выполняет все свои обязательства. Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает почти в 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат компании превышает 100 тысяч человек.
https://ria.ru/20250305/evrosoyuz-2003066361.html
https://ria.ru/20250115/vosstanovlenie-1993766266.html
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экономика, россия, европа, берлин (город), патрик пуянне, владимир путин, евросоюз, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, в мире
Экономика, Россия, Европа, Берлин (город), Патрик Пуянне, Владимир Путин, Евросоюз, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, В мире
В Европе высказались о перезапуске "Северного потока"

Глава TotalEngines Пуянне посчитал перезапуск "Северного потока" вероятным

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЧасть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что не будет удивлен, если несколько ниток газопровода "Северный поток" будут вновь запущены, сообщило агентство Рейтер.
"Я не удивлюсь, если две из четырех (ниток - ред.) вновь заработают, не четыре из четырех", - сказал Пуянне на мероприятии в Берлине.
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"Невозможно оставаться конкурентоспособным без российского газа при помощи СПГ, откуда бы он ни поступал", - добавил он.
По его словам, стратегия Европы по диверсификации энергетических ресурсов имеет смысл, но континенту следует "быть осторожным, чтобы в будущем подобная ситуация не повторилось с США", подразумевая растущий импорт американского сжиженного газа.
Евросоюз не сможет полностью отказаться от российского газа, передавало в октябре 2024 года агентство Блумберг. По его оценкам, несмотря на планы ЕС отказаться от "голубого топлива" из РФ к 2027 году, его поставки перестали сокращаться и "зависимость сейчас немного возрастает". В 2024 году РФ обеспечивала около 20% всего газового импорта ЕС, а в 2023 году - 15%.
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Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Россия всегда являлась и является надежным поставщиком газа для потребителей в Европе и Азии, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что РФ всегда в полном объеме выполняет все свои обязательства.
Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает почти в 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат компании превышает 100 тысяч человек.
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